KKTC saatleri bir saat geri alıyor

Türkiye ile saatler konusunda eşgüdümlü hareket eden KKTC hükümetinin kararı sürpriz oldu. Hükümet, muhalefet partileri ve sendikaların yoğun eleştirilerine neden olan yaz saati uygulamasını, “Ulaşım başta olmak üzere tek bağlantımız Türkiye. Aynı saat dilimini kullanmamız doğal ihtiyaç” diye savunuyordu. Muhalefet partileri ise, İngiliz sömürge döneminden kalan, İngiltere ile aynı saat sisteminin uygulanacağına atıfta bulunan eski bir yasayı örnek gösteriyordu.

UÇAKLAR AYNI SAAT KALKIP AYNI SAAT İNECEK

KKTC’nin kış saatine geçmesi, Türkiye ile yapılan uçak seferleri başta olmak üzere ulaşım sektörünü etkileyecek. KKTC’den Türkiye’ye yönelik uçuşlar ortalama bir saat 15 dakika sürüyor. Saatlerin Ada’da bir saat geri alınmasıyla, Türkiye saati ile kalkan bir uçak, aynı saatte Lefkoşa’da olacak. KKTC’de mesai ve okul başlangıç saatlerinin de yeni saatlere göre düzenlenmesi gerekiyor.

KKTC’nin geçen yıl Kıbrıs Rum yönetimiyle aynı Ada’yı paylaşmasına rağmen farklı saat dilimleri kullanması, uluslararası medyanın da dikkatini çekmiş, “Saatler konusunda da bölündüler, bir adım ötede bir saat ileri” yorum haberlerine konu olmuştu.

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