İnsanın geleceğini tasarlamak

“İnsanoğlu hep geleceğini kurgulama çabasında olan bir canlı. Diğer canlılardan en büyük farkı belki de bu. Çoğu zaman da kurguladığına inanan ve bunu söylemeye cüret eden bir canlı ama bir yandan da aslında zayıf kalan, birçok şeyi aslında beceremeyen. Bugünkü dünyamıza bakıyoruz, hâlâ savaşlarla uğraşıyoruz. İnsanlar birbirini öldürüyor, eğitim sistemi öyle, demokratik sistem böyle. Aslında 30 yıl sonrasını göremez hale geldik dünyanın içinde bulunduğu durumdan dolayı. Yani birisi bir düğmeye basıp yarınki meselenizi değiştirebilir, dünyayı yok edebilir. Yapay zekâ geleceğimizi nasıl yönlendiricek? Ama tüm bunları biliyormuşuz gibi de bir eğitim sistemimiz var. Çocuklarımızı bir geleceğe hazırlıyoruz ama aslında nasıl bir geleceğe de hazırladığımızı bilemez haldeyiz. Böyle bir noktada dururken geleceğin kurgusuyla ilgilenen sanatçıları bir araya getirmek ilgimizi çekti bu sergide. Ve özellikle de bu yeni medya teknolojilerini de kullanarak ortaya yeniden yaratılmış mekânlar, sanatçıların da inanılmaz böyle bir arzusu var.”

Akbank Sanat’ta 13 Nisan’da açılan ‘İnsanın Yeni Gündemi/ The New Human Agenda’ sergisinin küratörleri Işın Önol ve Livia Alexander yola çıkış noktalarını böyle açıklıyorlar. ‘İnsanın Yeni Gündemi’, insan zihni, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki konumlanışı ve bununla nasıl baş ettiği gibi insana dair sorular üzerine spekülatif sanatsal ve bilimsel araştırmalar içeriyor. Yuval Noah Harari’nin çok satan kitabı ‘Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi’ içinde bir bölümden adını alan sergi, insanın olası geleceğinin tasarımı ve bundan sonra çabasının ne için olacağı gibi temel bir konuyla ilgileniyor. Sergi bu bağlamda insanın küresel politik arena içindeki güç savaşı ile ilgilenmekle kalmıyor, dijital sanat teknolojilerinin ve insan davranışını temel alan sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi bilgisayar tabanlı platformların mevcut güç mekanizmalarını anlamak için nasıl kullanılabileceğine dair sorular soruyor.

Yeni teknolojilerin desteğiyle katılıma ve oyuna davet eden ve dijital alanın izleyiciyi içine alan işler; tüm araçlarıyla besin zincirinin en üst halkasına oturmuş olan ve dünyaya hükmeden insanın yetersizliklerini de ele alıyor.

Yeni medya ve dijital sanata odaklanan Alex Verhaest, Gäetan Robillard, Larissa Sansour, Lawrence Lek, Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol ve teamLab’in eserleri yer alıyor sergide.

25 Mayıs tarihine kadar açık olan ‘İnsanın Yeni Gündemi’ sergisine söyleşi, atölye ve performanslar da de eşlik ediyor. Daha önce ‘Kampüste Dijital Sanat’ başlığıyla ODTÜ ve Sakarya Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşan sergi, 7-15 Mayıs tarihlerinde ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Olbia Sanat Galerisi’nde olacak. Dijital sanat alanında eserler veren uluslararası ve Türk sanatçıların çalışmalarını kampüslerde sergileyerek, üniversite öğrencilerinin gelişen bu yeni sanat alanı hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlayan ‘Kampüste Dijital Sanat’, genç sanatçıların çıkışına da ilham olmayı hedefliyor.