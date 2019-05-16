Genç heykelciler için yeni vitrin
Türkiye’nin 47 yıllık en köklü kültür sanat dergisi Milliyet Sanat, Kemer Country ev sahipliğinde Heykelde Yeni Keşifler Yarışması’nı hayata geçiriyor.
Danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği, bu yıl ilki yapılacak Heykelde Yeni Keşifler Yarışması’nın amacı heykel sanatındaki yeni arayışlara kapı açmak, galerilerde temsiliyeti olmayan sanatçılara yeni alanlar sunup keşfedilmelerini sağlamak, aynı zamanda da genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunmak.
Son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlenen yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, açık hava heykel sergileri için önemli noktalardan biri olan Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında, küratoryal bir düzenlemeyle ‘Heykelde Yeni Keşifler Sergisi’ kapsamında kamuoyuna sunulacak. Seçici kurul tarafından sergilenmeye hak kazanan eserlerden oluşan sergi; 10 Haziran’da düzenlenecek davetle açılacak. Sanatçılar bu davette basın, koleksiyoncu, küratör ve galerilerle bir araya gelecek. Sergi 10 - 17 Haziran tarihleri arasında Kemer Country Hotel önündeki çim alanda açılıp daha sonra Kemer Country geneline konumlanacak. Ziyaretçilere yol haritası verilecek. Sergi 11 Ekim Cuma günü sona erecek.
ÜRETİMLER DESTEKLENECEK
Yaz dönemi boyunca Kemer Country Club’da sergilenecek olan eserler 11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek müzayedeyle satışa sunulacak. Eser sahibi sanatçıların payı ödendikten sonra ayrılacak bütçeyle genç heykel sanatçılarının üretimlerinin destekleneceği bir fon oluşturulacak.
Heykelde Yeni Keşifler Yarışması’nın seçici kurulunda Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi, koleksiyoncu), Aslı Sümer (ArtSümer Galeri kurucusu), Banu Çarmıklı (sanat yazarı, koleksiyoncu), Derya Yücel (küratör, sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, koleksiyoncu), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı, Odunpazarı Modern Müze kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (küratör, sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Sabiha Kurtulmuş (Merkur Galeri kurucusu) ve Seçkin Pirim (sanatçı) bulunuyor.
Yarışmanın başvuru koşullarına ve ayrıntılı bilgiye http://www.kemercountry.com/tr/haberler adresinden ulaşılabilir.
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