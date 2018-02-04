Kılıçdaroğlu yeniden seçildi...

Kılıçdaroğlu zaferini ilan ettikten sonra geldiği kürsüdeki teşekkür konuşmasında şehitleri andı:

BİRİLERİNİN UYKUSU KAÇACAK

“Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum, sıradan bir görev değil, çok önemli. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda CHP’ye Genel Başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum. Birilerinin uykusunun kaçacağını da iyi biliyorum. Ama biz, haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz.

HUZURU VATANA YAYACAĞIZ

Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değlidir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Ülkesini seven her yurttaş zor koşullarda mücadele verirken yanımda olmanızı istiyorum. Biz kendi ülkemizde barış içinde özgürce yaşamak istiyoruz. Huzuru, vatanın bütün topraklarına yayacağız.

AFRİN ŞEHİTLERİNİ ANDI

Bu akşam yedi şehidimiz var, altı şehidimiz Afrin’de. Gerçekten de hepimiz çok üzüntülüyüz. Kahraman askerlerimize minnet borçuluyuz, Allah rahmet eylesin diyoruz, ailelerine, milletimize baş sağlığı diyoruz. Onların mücadelesi Türkiye ve gelecek mücadelesidir. Onlar bizim onurumuzdur. Biz bu toprakları şehitlerin kanlarıyla suladık. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak, Türkiye’yi beka sorunudan kurtarmanın yolu, bizim ülkemize sahip çıkmamızdan geçiyor. Beka sorunu var, bu sorunu açanlar bugün Türkiye’yi yönetenler. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.







BAŞIMIN ÜZERİNDE YERİ VAR

Farklı arkadaşlarımız aday olabilirler. Ama kimse unutmasın, bizimle aynı paralelde oy kullanmayan bütün arkadaşlarımın başımın üzerinde yeri var. Hiçbir ayrım yapmayacağım. 80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir.”



SURİYE HÜKÜMETİYLE TEMAS KUR

CHP lideri kongre konuşmasında ise Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye hükümetiyle temas kurma çağrısı yaptı. Afrin operasyonuyla ilgili “Birileri bunu partisinin bir kararı gibi sunmaya çalışıyor. Mücadele Türkiye içindir, senin için değil” diyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



MUSTAFA KEMAL’İN ORDUSU

“Cumhuriyet tarihimizin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz. Bu kurultay, Türkiye’yi yaşadığı sorunlardan çekip çıkarma kurultayıdır. Bu salonda terör örgütü tarafından aldatılanlar, pazarlık masaları kuranlar, terör örgütüyle aynı menzile yürüyenler, kendi vatanında vergi ödememek için Man adalarında şirket kuranlar yoktur. Burada namussuzlar kadar cesur olmaya ant içmiş namuslular vardır. Bu nedenle adı adalet ve cesarettir.



2002’de terör örgütünün beli kırılmıştı, terör sıfırlanmıştı. Bugün toplumsal barışı tehdit eden terör, dar bir coğrafyadan çıkıp daha geniş bir coğrafyada varlığını sürüdürüyor. Afrin’de askerlerimiz var, yüreğimiz, dualarımız onlarla birlikte. Afrin milli bir duruşu öngörüyor.



YALNIZLAŞAN BİR TÜRKİYE

İkinci sorunumuz dış politika. Yalnızlaşan bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. Millete ‘Bizi kandırdılar’ diyenlerin Türkiye’nin yakasından düşmesi gerekir. Türkiye’yi bu noktaya taşıyanlar utanmadan, sıkılmadan Lozan’ı tartışmaya açıyor. Lozan’ı tartışmaya açanlara açık ve net şunu soruyorum; Sevr’i mi özledin, Sevr’i mi istiyorsun? Lozan, Milli Kurtuluş Savaşı’nın onur belgesidir. O onur belgesini tartıştırtmayız.



ÖĞRETMEN İÇİN ÖZEL KANUN

Bir ülkenin geleceği eğitime bağlıdır. O nedenle eğitim de milli olmalıdır. Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke bu hükümet ve Türkiye’dir. Öğretmenler Meslek Yasası çıkaracağız. En düşük öğretmen aylığı açlık sınırının üstünde olacak.



RANT EKONOMİSİ UYGULUYOR

Temel sorunlarımızdan birisi de ekonomi. 15 yıldır Türkiye’yi üretimden kopardılar, hükümet rant ekonomisi uyguluyor. Rantiyeye, tefeciye para öderseniz yakanızı kaptırırsınız; bunlar yakalarını kaptırdılar bir türlü kurtaramıyorlar, çünkü göbekten bağlılar. Biz de o göbek bağını Mustafa Kemal’ın makasıyla keseceğiz. Önce OHAL kalkacak. Vatandaş yatırım yapacak. Asgari ücretliden vergi almayacağız.









ŞİMDİ DUVARA YIKMA ZAMANI

Anayasa askıya alındı, güçler ayrılığı ilkesi fiilen sona erdi. Türkiye demokratik laik sosyal hukuk devletinden önce parti devletine, şimdi hanedan devletine dönüştü. Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcu. Referandumu biz kazandık, sizler kazandınız. Ama YSK içine yerleştirilen çete, mühürsüz seçimi yasal seçim haline getirdi. O çeteden de gün gelecek hesabını soracağım. Bir ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştirdik. Adaletin çürümüşlüğünü dünyaya gösterdik. Maltepe’de önümüzde bir duvar vardı. Sözüm söz, o duvarı yıkacağız. Onların duvarları bize vız gelir. Bizden korkuyorlar, çünkü bütün baskılara direniyoruz, onlara ve feriştahlarına meydan okuyoruz. Şimdi duvarı yıkma, bu çarkı değiştirme zamanı. Şimdi hak, hukuk , adalet zamanı.”





MEMNUN DEĞİLİM İTAAT ETMİYORUM

Kurultayda genel başkan adayı olarak konuşan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise özetle şöyle dedi:



“CHP’de de tuzu kurular var. Ben memnun değilim. İtaat etmiyorum.



Dolmabahçe’deki imam ‘Ben Müslümanım, yalan söylemem, camide içki içmediler’ diyor ve sürülüyorsa o imamın yanında olacağız. Malatya’da Alevilerin evine işaret konuyorsa sahip çıkacağız. Uludere’de çocukların üzerine bomba yağdırılıyorsa, ‘Kürtlere sahip çıkmayayım’ demeyeceğiz. Gezi’nin direnen çocuklarına otelini açtı diye bir holding patronunun ihalesi iptal ediliyorsa ‘Ben solcuyum, bana ne holding patronundan’ demeyeceğiz. Haksızlığa uğradığında AKP milletvekiline de sahip çıkacağız.

Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldi. Başta Genel Başkan, ‘Anayasa’ya aykırı ama evet vereceğim’ dedi. Korku şuydu; ‘HDP hayır diyor, biz de hayır dersek HDP ile bizi aynı kefeye koyarlar.’ Koysun. Kürtler doğru söylüyor olamaz mı?



Sürekli kandırılan iktidarın yanında da sürekli kaybeden bir muhalefet var. CHP’den de memnunlar. ‘Böyle kalsın’ diyorlar. Böyle kalmayacak, hedefimiz yüzde 50+1. Cumhurbaşkanlığı hedefimiz.



(Erdoğan’ın ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ye benzetmesi) Bir tarih cahili ‘ÖSO, Kuvayı Milliye’ diyor. Sözde dünya lideri, kafa tuttuğunu zannettiği emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında değil.”





KURULTAYDAN NOTLAR... ADALET VURGUSU

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın başlamasına saatler kala, Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer salonu doldurdu. Kurultayın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na açılan tüm yollar kamyonlarla kapatıldı. Vatandaşlar üç ayrı aramadan geçerek salona ulaşabildi.



Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterilirken, partililerden yuhalama sesleri yükseldi.



AK Parti, CHP kurultayını ‘boykot’ ederek temsilci göndermedi. AK Parti kaynakları, bu kararlarına, CHP’lilerin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkan seçildiği kongrelerine temsilci göndermemesini gerekçe gösterdi.



Kurultayda sık sık 10. Yıl Marşı ve türküler seslendirilirken tribünleri dolduran CHP’liler de hep beraber, bayraklarla eşlik etti.





BERBEROĞLU’NDAN MESAJ

Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında Almanya’da tedavi gören eski Genel Başkan Deniz Baykal’a şifalar dilerken, tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu da andı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında divan oluşturuldu.



Kurultayın yapıldığı salonun dışında güvenlik önlemleri alındı. atlı polisler de görev yaptı.



Salonda tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” yazılı afiş dikkat çekti. Berberoğlu’nun, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaj alkışlarla karşılandı.





ADAY OLMADILAR

CHP Genel Başkanlığı için aday olduklarını açıklayan eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ile eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu delegelerin en az yüzde 10’undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadı.





İMZA TARTIŞMASI





CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’na mükerrer oy tartışması damga vurdu. İnce, genel başkan adaylığı için 166 delege imzasının bulunduğu dosyayı Divan’a sundu. Delegelerden 49’unun mükerrer imza olduğu iddia edildi. 49 oyun geçersiz sayılması halinde, İnce’nin delege desteğinin 117’de kalacağı ve adaylığının düşme ihtimali ortaya çıktı. Mükerrer imzası olan delegeler, Divan’a çağırılarak kime destek verdikleri soruldu. Bu sırada Kılıçdaroğlu Divan’a dilekçe göndererek 49 imzanın İnce lehine yazılmasını istedi. Divan’da mükerrer imzalar incelendi ve İnce’nin adaylığı önünde bir sorun olmadığı açıklandı.



Söz alıp kürsüye çıkan İnce, bu şekilde aday olmak istemediğini belirterek, “Bu AKP faşizminin CHP’ye bulaşmasıdır. Ben lütuf istemiyorum, adaylığım delegelerin özgür iradesiyle olsun istiyorum” dedi.



İnce, Halk TV canlı yayınında da konuştu: “Ben milletin gönlünde genel başkan oldum, sokakta, tribünde oldum. Son sözü millet söyler. Görürsünüz genel başkan seçileceğim.”