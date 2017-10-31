Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:

Hani diyoruz ya “Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır” Bir haksızlığı anlatacağım size. Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneği Kastamonu Dernek Başkan Yardımcısı İrfan Bayar. Bu kardeşimiz geçen cumartesi günü intihar etti. Bir gazi, terörle mücadele ederken çatışırken hayatını canını göze alırken neden bir arabanın içinde silahıyla intihar etsin?

Bunun hikayesini anlatacağım size. 93-98 yılları arasında asayiş özel harekatta görev yapmış, 97de kuzey Irak’ta yaralanıyor ve gazi oluyor. Sonra Kastamonu’ya yerleşiyor. Her gaziye sağlanan imkan nedeniyle bunun da çocukları var. İmkanlardan birisi şu, gazi çocukları özel okula gidebilir. Bu gazimiz de alıyor çocuğunu Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidiyor. Kastamonu’da iki özel okul var.

Milli eğitim müdürü, alıyor o okullardan birisine kaydediyor. Sonra okulun FETÖ’ye ait olduğu gerçeği çıkıyor. Çevre bakanı müfettişleri bunu çağırıyorlar Ankara’ya. “Sen neden çocuğunu FETÖ okullarına gönderdin” O derdini anlatmaya çalışıyor. İki tane okul var, milli eğitim müdürü hangi okula gönderdiyse biz de çocuğu oraya gönderdik. FETÖ’cü diye suçlarlar, ifadesini alırlar. Kastamonu’da da aynı şekilde suçlanır. Ağrına gider, ben vatan haini miyim der. Bu memleket için hayatımı ortaya koydum der. Gelen tepkiler, çalıştığı kurum dahi, ve bu gazimiz intihar etmek zorunda kalır.

Şimdi ben bu hükümete soruyorum. Emin olun, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Ne günahı var bu gazinin?

“BÜTÜN ANNELERE SESLENİYORUM”

Sadece bu mu? Hayır. Balyoz, Ergenekon davaları sırasında Albay Abdülkerim Kırca vardı, gazi olmuştu belden aşağısı tutmuyordu. Suçlandı ve o da intihar etmek zorunda kaldı. Bir ülke böyle yönetilemez, bir devlet böyle yönetilemez. Bu ülke için, bu bayrak için canlarını ortaya koyan insanların hayatı bir kurşuna teslim edilemez. Ama bir kurşuna teslim ettiler. Bütün annelere sesleniyorum, sizin çocuklarınızın hakkını savunuyoruz biz. Sizin kimliğiniz, siyasi görüşünüz, kılık kıyafetiniz başımız üstüne. Sadece çocuklarınızın hakkını savunuyoruz biz.

“ŞİMDİ ROLLER DEĞİŞTİ SARAY’DAN TALİMAT ALIYORLAR”

Düne kadar Pensilvanya’dan talimat alan hakimler, şimdi roller değişti Saray’dan talimat alıyorlar. Mağdur kim? Bu ülkenin gariban insanları.

20 Temmuz darbesi oldu, OHAL’in ilan edildiği gündür. Neydi amacı? FETÖ ile mücadeleydi. Darbede roller değişti, şimdi geldiğimiz rol nedir? Kim saraya muhalifse, iktidara muhalifse onlar hesap verecek deniyor. FETÖ falan unutuldu, roller değişti.

“AKLINI SARAYA İPOTEK EDEN SAVCI BU GERÇEĞİ GÖREMEZ”

Niçin anlatıyorum? Sözcü gazetesinin, cumhuriyet gazetesinin başına gelenlere bakın. Sözcü gazetesinin sahibiyle ilgili suçlamalar yapıldı. Neymiş, sayın Burak Akbay ile ilgili ‘silahlı terör örgütünü yönetme’ terör örgütü propagandası yapmaktan ötürü 16 ile 30 yıl arasında yargılanıyor. Sözcü gazetesinin FETÖ ile ne ilgisi var? Akılları başlarında falan değil bunların. Aklını saraya ipotek eden savcı bu gerçeği göremez zaten. FETÖ’nün allı şanlı dönemlerinde THY uçaklarında Zaman gazetesi serbestti, Sözcü gazetesi yasaktı. Sen bunu görmüyor musun sevgili savcı? Sadece Burak Akbay için değil, üç kişi daha. Pes yani, hem içinde değilsin, hem örgüte yardım ediyorsun. Nasıl yardım ediyorlar? Hiç belli değil. Bu iddianameyi arkadaşlar bana verdiklerinde, dedim ki bunu mahkeme reddeder. İçinde delil yok. Bir süre sonra baktık, mahkeme iddianameyi kabul etmiş. Ben bu mahkemeye de hayret ediyorum.

Bakın Burak Akbay’ın FETÖ ilişkisi var mı diye para hareketlerini incelemişler. MASAK bunları incelemiş. Raporu yazıyor, mahkemeye gönderiyor. FETÖ ile hiçbir bağlantısı yok. İspat edemiyorlar, yok zaten. Her kuruşun milyonun kime gittiğini, nasıl olduğunu soruyorlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama olsun diyor. Ben seni yiyeceğim arkadaş diyor ve davayı açıyor.

“ALLAH AŞKINA BEN CEZA KANUNUNDA GÖRMEDİM. İÇİNİZDE GÖREN VAR MI?”

Yeni bir suç icat ediyorlar. Şimdi evrensel hukukta bir kural vardır. Kanunsuz suç olmaz. Yani bir suç varsa, kanunda mutlaka yerinin olması lazım. Kanunda yoksa, yazılı değilse ortada bir suç yoktur. Konulardan birisi şu “cumhurbaşkanının yerini haber yapma” Allah aşkına ben ceza kanununda görmedim. İçinizde gören var mı? dünyada örneği var mı? Cumhurbaşkanı’nın nerede olduğu dünyanın her tarafında haberdir. Toplumda tanınmış kişilerin ne yaptıkları her zaman haber olur. Vay efendim sen haber yaptın, o zaman sen FETÖ’cüsün. O zaman ben sormayacak mıyım? “Ne istediniz de vermedik” diyen, baş FETÖ’cü sen değil misin? Devletin kozmik odalarını açan sen değil misin? Biz bilmiyor muyuz bunları?