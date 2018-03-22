Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca sosyal medya üzerinden İstanbul’dan yapılan, herkese açık ve konum bilgisi olan* bütün paylaşımları inceledik.

Hazırladığımız, yaklaşık 21 bin gönderiden oluşan veri seti içinde, gönderilerin ne zaman ve nerede paylaşıldığı, imaj ve metin içeriği, aldığı beğeni ve yorum sayıları bulunuyor. Bu veri setini analiz ederek size ne zaman, nerede, ne paylaşırsanız daha çok beğeni alacağınızı göstereceğiz.

Sizi fenomen yapma sözü veremeyiz ama gönderilerinizi en azından annenizin dışında birilerinin daha beğenme ihtimalini vaat edebiliriz.

NEREDE DAHA ÇOK BEĞENİLİRSİNİZ?

İlk iş, “nereden” sorusuna cevap aramak. Lisedeki coğrafya derslerinizi hatırlayın; eşyükselti eğrileri, bize arazinin nerelerde yükseldiğini, dağları, tepeleri gösterir değil mi? Bu harita da aynı mantıkla çalışıyor ve bize yapılan paylaşımların nerede daha çok beğeni aldığını gösteriyor. Renkler koyulaştıkça daha o bölgede yapılan paylaşımlar, diğerlerine göre daha çok beğeni alıyor demek.

Bu durumda yapacağınız ilk iş, acilen Nişantaşı civarına gitmek. İkincil tercihleriniz ise Zorlu Center veya Etiler-Sarıyer tarafları olabilir.

Anadolu yakasındakilere ise tavsiyemiz Fenerbahçe-Caddebostan arasındaki sahil şeridi. Üniversite kampüslerinin de epey verimli olduğunu söylemek gerek; derste sıkılan öğrenciler telefonlarında neye bakıyor sanıyorsunuz?

KONUMA GÖRE ORTALAMA BEĞENİ SAYISI

Aşağıdaki harita ise, bir öncekinin sayısal karşılığı. Burada daha detaylı bir şekilde, her bir kare, o konumdan paylaşım yaparsanız alacağınız ortalama beğeni sayısını gösteriyor. “Aman 100 beğeni de neymiş, öyle bir şey olursa kendimi öldürürüm. Yani tabi Snapchat’te yayınlayarak” demeyin hemen, ortalamalar böyle olduğuna gore bunu bulamayanlar da var.

HANGİ ETİKETLER (HASHTAGLER)?

O halde sıradaki maddemize geçebiliriz: Hashtag’ler. Nerede hangi temada fotoğraf paylaşacağız?

Sıradaki haritalar, konuma göre en çok kullanılan hashtag’leri gösteriyor. Hashtag’leri üç kategoride topladık: Gezi&turistik, güzellik ve sağlıklı yaşam şeklinde. Aslına bakarsanız dördüncü kategori olarak aklımızda “elementer aritmetik içeren aksiyomatik sistemler” vardı ama nedense bu konuyla ilgili hiç paylaşım yapılmamış. Belki mevsim sebebiyledir.

Elimizdeki kategorilere bakarsak ise, #travel, #travelgram, #photography, #objektifimden, #benimkadrajım gibi gezi & turistik kategorisine aldığımız hashtag’lerin, deniz kenarında sıralanmış olması tabii ki şaşırtıcı olmuyor.

Güzellik kategorisi ise #style, #hudabeauty, #hair, #microblading, #ombre gibi hashtag’ler ile, yine Avrupa yakasında Nişantaşı-Etiler aksında, Anadolu yakasında ise Bağdat Caddesi simetrisinde Fenerbahçe-Göztepe civarında toplanıyor.

Son olarak sağlıklı yaşam kategorisinde ele aldığımız #fitness, #pilates, #yoga, #fatburn gibi hashtag’ler de, çeşitli yerlere noktasal olarak dağılmış olsa da yine Kadıköy’de yoğunlaşmış durumda.

FOTOĞRAFINIZIN İÇERİĞİ NE OLMALI?

Hangi fotoğrafların daha çok beğenildiğini anlamak için, veri setimizde beğeni sayısı en fazla olan 400 fotoğrafı, görüntü algılama algoritmaları kullanarak analiz ettik. Bu algoritmaların ne tür sonuçlar ürettiğini görmek için şuraya bakabilirsiniz.

Öncelikle söylemeliyiz ki, incelediğimiz fotoğrafların yüzde 51’i ya yalnızca kadın, ya da kadınların fotoğrafın ön planında olduğu grup fotoğrafları. Erkekler için ise bu oran yüzde 28’e düşüyor. Fotoğrafların yüzde 64’ü ise birden fazla insanın bulunduğu fotoğraflar.

Yani erkeklere tavsiyemiz, daha çok beğeni için mümkünse arkadaşlarla nargile keyfi yaparken çektiğiniz fotoğrafları koyun, tek başınıza şansınız çok yüksek olmayabilir. Tabii Kıvanç Tatlıtuğ değilseniz. Kıvanç Bey, siz istediğinizi yapın.

Selfie severleri** tabi ki unutmadık. Selfie (özçekim) fotoğraflar analizdeki tüm imajların yüzde 44’ünü oluşturuyor. Kıyafet, ayakkabı veya aksesuarları ön plana çıkaran moda çekimleri ise, yüzde 55 ile selfie’leri geçiyor. Saç ve makyaj konulu fotoğraflar yüzde 16’da, yiyecek ve içecekler ise yüzde 12’de kalıyor.

Belli ki kahve fotoğrafları artık pek rağbet görmüyor, siz en iyisi pazar brunch’ı için hazırladığınız kombini paylaşın.

Artık nerede ne paylaşırsanız, hangi hashtag’leri nerede kullanırsanız daha çok beğeni alacağınızı biliyorsunuz. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sizde...

Sevgilerimizle,

Bits’n Bricks ekibi

* Oluşturduğumuz veri seti, herkese açık olan profillerde, herkese açık olarak yapılan gönderilerden hazırlanmıştır. Çekilen veride paylaşımların imaj ve metin içerikleri, beğeni ve yorum sayıları, tarih ve konum bilgileri yer alır. Konum bilgisi olmayan gönderiler, çalışmanın amacı lokasyon bazlı veri görselleştirmesi yapmak olduğu için, veri seti dışında bırakılmıştır.

** Selfie’lere dair detaylı bir analiz için OkCupid’in 7000 profil fotoğrafını ve bu profillerin performanslarını anlattığı şu yazıya göz atabilirsiniz.