Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriSosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?
GeriKeyif Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Keyif
22.03.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?

Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım?

Sen highlighter’ı çoğumuzun geleceğinden daha parlak olan genç kız. Sen kirli sakallı, kameraya aşırı sert bakan delikanlı. Instagram paylaşımların yeterince beğenilmiyor mu? Yeterince takipçin yok mu? Bu rehberi senin için hazırladık.

Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca sosyal medya üzerinden İstanbul’dan yapılan, herkese açık ve konum bilgisi olan* bütün paylaşımları inceledik.

Hazırladığımız, yaklaşık 21 bin gönderiden oluşan veri seti içinde, gönderilerin ne zaman ve nerede paylaşıldığı, imaj ve metin içeriği, aldığı beğeni ve yorum sayıları bulunuyor. Bu veri setini analiz ederek size ne zaman, nerede, ne paylaşırsanız daha çok beğeni alacağınızı göstereceğiz.

Sizi fenomen yapma sözü veremeyiz ama gönderilerinizi en azından annenizin dışında birilerinin daha beğenme ihtimalini vaat edebiliriz.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

NEREDE DAHA ÇOK BEĞENİLİRSİNİZ?

İlk iş, “nereden” sorusuna cevap aramak. Lisedeki coğrafya derslerinizi hatırlayın; eşyükselti eğrileri, bize arazinin nerelerde yükseldiğini, dağları, tepeleri gösterir değil mi? Bu harita da aynı mantıkla çalışıyor ve bize yapılan paylaşımların nerede daha çok beğeni aldığını gösteriyor. Renkler koyulaştıkça daha o bölgede yapılan paylaşımlar, diğerlerine göre daha çok beğeni alıyor demek.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

Bu durumda yapacağınız ilk iş, acilen Nişantaşı civarına gitmek. İkincil tercihleriniz ise Zorlu Center veya Etiler-Sarıyer tarafları olabilir.

Anadolu yakasındakilere ise tavsiyemiz Fenerbahçe-Caddebostan arasındaki sahil şeridi. Üniversite kampüslerinin de epey verimli olduğunu söylemek gerek; derste sıkılan öğrenciler telefonlarında neye bakıyor sanıyorsunuz?

KONUMA GÖRE ORTALAMA BEĞENİ SAYISI

Aşağıdaki harita ise, bir öncekinin sayısal karşılığı. Burada daha detaylı bir şekilde, her bir kare, o konumdan paylaşım yaparsanız alacağınız ortalama beğeni sayısını gösteriyor. “Aman 100 beğeni de neymiş, öyle bir şey olursa kendimi öldürürüm. Yani tabi Snapchat’te yayınlayarak” demeyin hemen, ortalamalar böyle olduğuna gore bunu bulamayanlar da var.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

HANGİ ETİKETLER (HASHTAGLER)?

O halde sıradaki maddemize geçebiliriz: Hashtag’ler. Nerede hangi temada fotoğraf paylaşacağız?

Sıradaki haritalar, konuma göre en çok kullanılan hashtag’leri gösteriyor. Hashtag’leri üç kategoride topladık: Gezi&turistik, güzellik ve sağlıklı yaşam şeklinde. Aslına bakarsanız dördüncü kategori olarak aklımızda “elementer aritmetik içeren aksiyomatik sistemler” vardı ama nedense bu konuyla ilgili hiç paylaşım yapılmamış. Belki mevsim sebebiyledir.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

Elimizdeki kategorilere bakarsak ise, #travel, #travelgram, #photography, #objektifimden, #benimkadrajım gibi gezi & turistik kategorisine aldığımız hashtag’lerin, deniz kenarında sıralanmış olması tabii ki şaşırtıcı olmuyor.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

Güzellik kategorisi ise #style, #hudabeauty, #hair, #microblading, #ombre gibi hashtag’ler ile, yine Avrupa yakasında Nişantaşı-Etiler aksında, Anadolu yakasında ise Bağdat Caddesi simetrisinde Fenerbahçe-Göztepe civarında toplanıyor.

Son olarak sağlıklı yaşam kategorisinde ele aldığımız #fitness, #pilates, #yoga, #fatburn gibi hashtag’ler de, çeşitli yerlere noktasal olarak dağılmış olsa da yine Kadıköy’de yoğunlaşmış durumda.

Sosyal medyada başarılı olma rehberi: Nasıl daha çok beğeni alırım

FOTOĞRAFINIZIN İÇERİĞİ NE OLMALI?

Hangi fotoğrafların daha çok beğenildiğini anlamak için, veri setimizde beğeni sayısı en fazla olan 400 fotoğrafı, görüntü algılama algoritmaları kullanarak analiz ettik. Bu algoritmaların ne tür sonuçlar ürettiğini görmek için şuraya  bakabilirsiniz.

Öncelikle söylemeliyiz ki, incelediğimiz fotoğrafların yüzde 51’i ya yalnızca kadın, ya da kadınların fotoğrafın ön planında olduğu grup fotoğrafları. Erkekler için ise bu oran yüzde 28’e düşüyor. Fotoğrafların yüzde 64’ü ise birden fazla insanın bulunduğu fotoğraflar.

Yani erkeklere tavsiyemiz, daha çok beğeni için mümkünse arkadaşlarla nargile keyfi yaparken çektiğiniz fotoğrafları koyun, tek başınıza şansınız çok yüksek olmayabilir. Tabii Kıvanç Tatlıtuğ değilseniz. Kıvanç Bey, siz istediğinizi yapın.

Selfie severleri** tabi ki unutmadık. Selfie (özçekim) fotoğraflar analizdeki tüm imajların yüzde 44’ünü oluşturuyor. Kıyafet, ayakkabı veya aksesuarları ön plana çıkaran moda çekimleri ise, yüzde 55 ile selfie’leri geçiyor. Saç ve makyaj konulu fotoğraflar yüzde 16’da, yiyecek ve içecekler ise yüzde 12’de kalıyor.

Belli ki kahve fotoğrafları artık pek rağbet görmüyor, siz en iyisi pazar brunch’ı için hazırladığınız kombini paylaşın.

Artık nerede ne paylaşırsanız, hangi hashtag’leri nerede kullanırsanız daha çok beğeni alacağınızı biliyorsunuz. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sizde...

Sevgilerimizle,

Bits’n Bricks ekibi

 

* Oluşturduğumuz veri seti, herkese açık olan profillerde, herkese açık olarak yapılan gönderilerden hazırlanmıştır. Çekilen veride paylaşımların imaj ve metin içerikleri, beğeni ve yorum sayıları, tarih ve konum bilgileri yer alır. Konum bilgisi olmayan gönderiler, çalışmanın amacı lokasyon bazlı veri görselleştirmesi yapmak olduğu için, veri seti dışında bırakılmıştır.

** Selfie’lere dair detaylı bir analiz için OkCupid’in 7000 profil fotoğrafını ve bu profillerin performanslarını anlattığı şu yazıya göz atabilirsiniz.

Bilge Kobaş
Bilge Kobaş
info@bitsnbricks.com
Can Sucuoğlu
Can Sucuoğlu
info@bitsnbricks.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1000 Feet'ten Türkiye

Altıncı yılda 50 sanatçı

Genç girişimciden yayınevine suç duyurusu: Hayatımı çaldınız!

Opus Amadeus'ta final zamanı