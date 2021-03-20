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Brezilyada Türk Filmleri FestivaliBrezilya'da Türk Filmleri Festivali
Barışa Manevi Bir Yolculuk"Barışa Manevi Bir Yolculuk"
Havuç Kız okurlarıyla buluşuyorHavuç Kız okurlarıyla buluşuyor
Sınırları aşan bir aşk ve rengarenk bir festivalSınırları aşan bir aşk ve rengarenk bir festival
Fotoğrafçıların yeni gözdesiFotoğrafçıların yeni gözdesi

En yeni Bond kızı
En yeni Bond kızı

Çağdaş Ukrayna sanatından örnekleroku ›Çağdaş Ukrayna sanatından örnekler

11 yaşında kitap yazdıoku ›11 yaşında kitap yazdı

Afife adayları açıklandıoku › Afife adayları açıklandı

İstanbul Caz Festivali 26 yaşındaİstanbul Caz Festivali 26 yaşında

Oğuz Ataydan ilham aldıOğuz Atay'dan ilham aldı

Radio Slave İstanbuldaRadio Slave İstanbul'da

Müzik Festivaline doğruMüzik Festivali'ne doğru

Genç Caz başvuruları başlıyorGenç Caz başvuruları başlıyor

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Doğan HIZLAN
Doğan HIZLAN
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Âlem sanalsa kral benimAynur TARTAN
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8 adımda İzmir Tiyatro Günleri

Rami Malek yeni Bond filmindeoku ›Rami Malek yeni Bond filminde

Festivalde en iyi 10
Festivalde en iyi 10

TRT Uluslararası Belgesel Günleri başlıyoroku ›TRT Uluslararası Belgesel Günleri başlıyor!

Şener Şen, Mersin ve Gaziantepte...oku ›Şener Şen, Mersin ve Gaziantep'te...

Kıbrıs esintisioku ›Kıbrıs esintisi

Latin yıldızlar kırmızı halıda buluştudevam et ›Latin yıldızlar kırmızı halıda buluştu

Koç Burcu
21 Mart - 20 Nisan

Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

Boğa Burcu
21 Nisan - 20 Mayıs

Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

İkizler Burcu
21 Mayıs - 20 Haziran

Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

Yengeç Burcu
21 Haziran - 22 Temmuz

Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

Aslan Burcu
23 Temmuz - 23 Ağustos

Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

Başak Burcu
24 Ağustos - 23 Eylül

Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

Terazi Burcu
24 Eylül - 23 Ekim

Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

Akrep Burcu
24 Ekim - 22 Kasım

Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

Yay Burcu
23 Kasım - 21 Aralık

Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

Oğlak Burcu
22 Aralık - 20 Ocak

Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

Kova Burcu
21 Ocak - 18 Şubat

Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

Balık Burcu
19 Şubat - 20 Mart

Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

Okul ziyaretioku ›Okul ziyareti

Sultan olduoku ›Sultan oldu

Özel konseroku ›Özel konser

Selami Şahin Bursada hayranlarıyla buluştuoku ›Selami Şahin Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Minik dansçılar Özge Ulusoyu duygulandırdıoku ›Minik dansçılar Özge Ulusoy'u duygulandırdı

“İçimden Geldi Söyledim”oku ›“İçimden Geldi Söyledim”

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