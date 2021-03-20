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Pota filmi İspanyadan ödülle döndüPota filmi İspanya'dan ödülle döndü
Ara Gülerin 93. yaş günü nedeniyle sergi açıldıAra Güler'in 93. yaş günü nedeniyle sergi açıldı
Antandrosta 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulunduAntandros'ta 2 bin 400 yıllık pitos mezar bulundu
4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustosta başlıyor4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 24 Ağustos'ta başlıyor
Ressam Özlem Garipin eserleri Leonardo da Vinci Müzesi koleksiyonundaRessam Özlem Garip'in eserleri Leonardo da Vinci Müzesi koleksiyonunda

Zeugmada 14 yıllık emekle ortaya çıkarılan Muzalar Evi ziyarete açılacak

Anadolu Ateşi salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyoroku ›Anadolu Ateşi salgın dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere dönüyor

Ekranda film festivalioku ›Ekranda film festivali

16 ay sonra yeniden sahnedeoku ›16 ay sonra yeniden sahnede

Sır gibi yazardan Sır ve Gölge'Sır' gibi yazardan Sır ve Gölge

Sevda Dolu Bir Yaz YunancadaSevda Dolu Bir Yaz Yunancada

Genç yazar Kayalıdan Kamburuma üç sebepGenç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep

Eminem rekor kırdıEminem rekor kırdı

Dünya kültür mirası İzmir’le büyüyecekDünya kültür mirası İzmir’le büyüyecek

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Açık alanda maskeli konser dönemi başlıyor
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Halsey, Alev Aydının annesi Kadriye Aydının annesinin mezarını ziyaret ettioku ›Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

Kabus gibi doğum tecrübesini anlattı: Bebeğim doğdu ama normal nefes almıyordu

Altın çağ yaşatan imparator “Ekber Şah”oku ›Altın çağ yaşatan imparator “Ekber Şah”

ADOB Kovid-19 sürecini sahneye taşıyacakoku › ADOB 'Kovid-19 sürecini' sahneye taşıyacak

Hayalet köyün tarihi kiliseleri restore edilecekoku ›'Hayalet köy'ün tarihi kiliseleri restore edilecek

Hamile olduğunu doğurmak üzereyken açıklamıştı: Bebeğiyle ilk pozoku ›Hamile olduğunu doğurmak üzereyken açıklamıştı: Bebeğiyle ilk poz

Koç Burcu
21 Mart - 20 Nisan

Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

Boğa Burcu
21 Nisan - 20 Mayıs

Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

İkizler Burcu
21 Mayıs - 20 Haziran

Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

Yengeç Burcu
21 Haziran - 22 Temmuz

Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

Aslan Burcu
23 Temmuz - 23 Ağustos

Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

Başak Burcu
24 Ağustos - 23 Eylül

Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

Terazi Burcu
24 Eylül - 23 Ekim

Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

Akrep Burcu
24 Ekim - 22 Kasım

Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

Yay Burcu
23 Kasım - 21 Aralık

Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

Oğlak Burcu
22 Aralık - 20 Ocak

Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

Kova Burcu
21 Ocak - 18 Şubat

Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

Balık Burcu
19 Şubat - 20 Mart

Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

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