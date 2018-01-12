Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kazakistan'da siyah kar yağdı!

    Kazakistan'da siyah kar yağdı!

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Kazakistan'ın başkenti Astana'da gökyüzünden koyu renkli kar yağdı. Şiddetli kar fırtınası sebebiyle ülkede acil durum ilan edildi

    Kazakistan'ın orta kesimindeki Temirtau'da gökyüzünden yağan siyah kar, herkesi şaşkına çevirdi.

    Instagram'da yer alan videolarda Temirtau sakinleri hükümetten olayı araştırmasını isteyen paylaşımlar yapıyor. Bir kullanıcı, "Bununla yaşayamayız, burada boğuluyoruz" yazdı. Aralarında resmi ve bağımsız isimlerin yer aldığı bir grup özel araştırmacı, siyah karın nasıl oluştuğunu çözmeye çalışıyor.

    Kazakistanda siyah kar yağdı

    Ülkenin en büyük çelik üretim ve demir endüstrisine ev sahipliği yapan Temirtau'da bulunan demir çelik tesislerinin yol açtığı hava kirliliğinin siyah kar yağmasına neden olduğuna düşünülüyor. ArcelorMittal adlı global tesis ise hava kirliliğinde önemli bir rol oynadıkları yönündeki iddiaları reddediyor. Aralık ayında hiç rüzgarın esmediği şehirde, 11 kez hidrojen sülfür oranının belirlenen limitleri aştığı tespit edildi.
    Bazı Temirtau sakinleri ise imza kampanyası başlatarak topladıkları imzaları Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev'in en genç kızı Aliya Nazarbayeva'ya gönderdi. Aliya Nazarbayeva, Kazakistan Çevre Teşkilatı Birliği'nin başkanlığını yapıyor.

    Temirtau'nun bulunduğu Karaganda, ülkede havası en kirli ve gökyüzüne en çok atık bırakılan bölge. Resmi verilere göre, 2016 yılında 600 bin ton zararlı atık gökyüzüne bırakıldı.

    Etiketler: Hava durumu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri