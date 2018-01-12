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Karşı cins deyince aklınıza ne geliyor? - Sarı Mikrofon
Oynatma Listesi
EĞLENCE
Karşı cins deyince aklınıza ne geliyor? - Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara " Karşı cins deyince aklınıza gelen ilk şey nedir ? " sorusunu yöneltti.İşte birbirinden ilginç cevaplar..
GÜNCELLENME
12.01.2018 - 12:35
YAYIN
12.01.2018 - 12:13
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karşı cins
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Karşı cins deyince aklınıza ne geliyor? - Sarı Mikrofon
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