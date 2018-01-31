Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de ne zaman saat kaçta? Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması nasıl izlenir?

Bu yılın ilk önemli gökyüzü olayı, 31 Ocak’ta Tam Ay Tutulması olarak gerçekleşecek. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olacağı ’Süper Kanlı Mavi Ay’ tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. 2018 yılında gökyüzü meraklıları üç Güneş Tutulması ile iki Ay Tutulması’na şahit olacak. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz’daki Tam Ay Tutulması Türkiye’den izlenebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek.

Süper Kanlı Ay tutulmasının saati merak konusu oldu. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenebilecek At tutulması, Türkiye saati ile 13:51 ve 19:08 saatleri arasında, Dolunay ise 16:29’da meydana gelecek. Peki 31 Mart 1866 gününde gözlemlenen bu nadir doğa olayına neden Süper Kanlı Ay Tutulması deniyor? 2018 Ay Tutulması’nın burçlara etkisi nasıl olacak?

Amerikan Havacılılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, akşam, 2015'ten bu yana ilk ay tutulmasının yaşanacağı bildirildi. Açıklamada, gece saatlerinden başlayacak tutulmanın Kuzey Amerika'nın Batı sahillerinden Pasifik Okyanusu'nun doğu kıyılarına kadar bölgede doğrudan gözlemlenebileceği belirtildi.

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'dan yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Öte yandan bu gök olayı, Ay'ın aynı aylık periyotta ikinci kez Dolunay halini aldığı "Mavi Ay" ve eliptik yörüngede Dünya'ya en yakın olduğu, dolayısıyla en büyük halde göründüğü "Süper Ay" görünümleriyle aynı tarihe denk geliyor. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Mavi Süper Ay"ı seyrederken, Kuzey Amerika sahillerinden Pasifik'e adar bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu görecekler. Bu üçlü görünüm en son 1982 yılında ortaya çıkmıştı. "Mavi Süper Kanlı Ay"ın bundan sonra en erken 2037'de görüleceği belirtildi.

Süper Ay nedir?

Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. 'Süper' denmesinin sebebi Ay’ın Dünya’ya yakınlığından kaynaklanıyor.

Kanlı Ay nedir?

‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor. Bu üç olay aynı gece en son 31 Mart 1866’da yaşanmıştı. Yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek. , 'Kanlı' denmesinin sebebi, tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınları Ay’ı kızılımsı bir renge boyamasından kaynaklanıyor.

NEDEN SÜPER?

Bu akşam Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüneceğini söylüyor.

AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Uzman Astrolog Aygül Aydın, Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasının burçlara etkilerini anlattı. Ay Tutulması’nın tüm burçlara etkisini görüntüleyebilmek için sayfanın sonundaki linke tıklayın.

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NEDEN KANLI AY DENİYOR?

Süper Ay, akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "Kanlı Ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.