Yılın ilk ay tutulması…

2018'in ilk doğa olayı olan Ay tutulması için hepimiz nefeslerimizi tuttuk. Aslan burcunda yaşanacak bu tutulmaya Kanlı Mavi ay ismini veriyoruz. Neden mi?

Hemen bakalım.

Dünyanın uydusu olan Ay, dünyanın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, Dünya'ya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama 380 bin kilometre olduğu biliniyor.

31 Ocak'ta Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay her zamankinden daha büyük görünecek. Ay burada tam tutulma gerçekleştirecek işte biz buna SÜPER AY diyoruz.

Bir ay içerisinde ayın iki kez dolunay evresinde olmasına ‘mavi ay’, iki kez yeni ay evresinde olmasına ise ‘kara ay’ denir.

Her ne kadar daha önce ismi duyulmuş olmasa da ve çok nadir geçekleştiğini sandığımız bu gök olayı yaklaşık olarak her 2,5 yılda bir meydana gelir.

Bu yaşanan mavi ay en son 31 ağustos 2012 tarihinde gerçekleşen mavi ayın bir sonraki periyodudur. En son 2004 yılında gerçekleşen temmuz mavi ayının bir sonraki zamanı ise 2034 yılıdır :) Gökyüzü olayları periyodlara bağlı hareket eder. Korkulacak bir durum yoktur.

Şimdi biz gelelim aslan burcunda bu döngünün gerçekleşmesi bireysel anlamda bize neler katacak. Hangi bilinç düzeyinde olayları görmeye başlayacağız. Değerlendirelim.

Ve uzunca bir süre hepimiz Aslan burcuyuz J

Mükemmel olduğum için mi bu burçtanım yoksa bu burçtan olduğum için mi mükemmelim çelişkisini yaşattıran ormanın krallarıyla artık baş başayız J

Aslan demek benlik duygusu demektir. Özsaygı, irade, sevgi ve sahiplenme demektir. Aslan demek yürek demektir. Merhamet demek, dürüstlük demektir. Aşk demektir…

31 Ocak 2018 günü, İstanbul’ göre 16.27 itibariyle oluşan Ay Tutulması bizleri farklı alanlarda dönüştürüp değiştiriyor olacak.

Tutulma anı haritasında yengeç burcu yükseliyor. Bu derece, CASTOR sabit yıldızı ile kavuşumda olması dikkat çekici. Vatan millet duygusunun ön plana çıkacağı olaylar, duygusal anlamda kendinizi savunma ihtiyacı yani bir çeşit silahlanma, aitlik duygusu ve merhamet gibi içsel dürtülerde artış olabilir. Birçok yeteneğimizin ortaya çıkmasına da destek verecek bir tutulma olacak. Mesela Sezen Aksu’nun haritasında Güneş’i ile kavuşan bir sabit yıldızdır Castor. Yaratıcılığı siz düşünün artık diye yazdım J

PARA MI YOKSA AŞK MI?

Tutulma haritanın 2-8.evlerinde gerçekleşmektedir. Manevi beklentiler ve maddi beklentiler birbirine karışabilir. Ekonomik anlamda uzun zamandır devam eden süreçleri farklı bir gündemle değiştirmeye gelen bir tutulma diyebiliriz. Ödenmeyen ya da unutulan borçlarınız önemli bir şekilde karşınıza güçlü bir yüzleşme ile çıkabilir. Ekonomik ve finansal ilişkilerimizde bencilce ve tek taraflı düşünceleriniz hakim olabilir.

Karşınızdaki kişiyi düşünmeden girişimlerde bulunabilirsiniz. Finansal ilişkiler ve ortaklı projelerinizde tek taraflı kutuplaşma yaratacak hareketlerden uzak durmanız gerekli. Beklentilerin abartılı bir şekilde dışarıya yansıdığı bu dönemi daha dikkatli ve kendi açınızdan sonuçlandırıcı yönde değerlendirmelisiniz.

Meydan okumak, güç gösterisinde bulunmak, başrolde olmak için mücadele etmek, ego ve kibir tabanlı sorunlar bizi finansal platform da yoklayacaktır. Sizi ani bir yükselişe tabi tutacak olan finansal projelerinizi gerçekleştirirken hırstan egodan ve kibirden uzak durmanız gerekmektedir. İçinizde biriktirdiğiniz ve geçmişten bu zamana göz yumduğunuz konularla ilgili ani bir oluşumla ciddi tepkiler verebilecek noktaya gelebilirsiniz.

Yani çıkarlarımız için bazı bedelleri bilerek kendimizi cesurca ortaya koyarak hareket etmek isteyebiliriz. Bu tutulma 8.evde olacağı için eş ve eş ile derin paylaşımlarınız, ortaklı finansal gelirleriniz, krediler, vergi nafaka gibi konuları daha fazla ön plana çıkarıyor olacak. Eşimizin ya da ortağımızın maddi ve finansal gelirlerinden önemli bir beklentimiz olabilir. Eş ile finansal ilişkilerimizde beklentilerimizin fazlalığından dolayı ego savaşlarına ve sen ben mücadelelerine girebiliriz. Eğer senaryonuzda bir eş ve partner yok ise o zaman hazırlanın. Bununla ilgili sorumluluklara giriş yapıyorsunuz demektir.

2017 Ağustos ayını hepimiz hatırlıyoruz öyle değil mi?

Orada bir takım süreçler başladı. Bir şeylere kızdınız, haksızlığa uğradığınızı düşündünüz belki de nasıl gidecek böyle dedirttirdi size o zamanlar, belki de hayatınızın en mutlu zamanlarıydı. İşte şimdi o alanda üzerini örtmeye çalıştığınız şeyler önünüze tekrar gelebilir.

Tarih neden tekerrür ediyor biliyorsunuz değil mi? Ders almadığımız için…

Aslan teması itibariyle de kendimizi ortaya koymak ve insanlar arasında takdir görmek en önemli konu haline gelecektir. Bazı restleşmeler ve gösterişler duygusal krizler yaratabilecek noktaya gelebilir. Birileri egonuzun dengeleri ile oynamaya gelebilir. Bazı söylemler travmatik izler bırakabilir. Kadınlık gururu ya da erkeklik gururumuzu korumak adına mücadeleler verebiliriz. Bu içgüdüsel davranışları daha iyi kontrol edebilmeliyiz. Kariyer hayatınızda yaşadığınız haksızlıkların artık neticelendiği bir döneme de giriş yapacaksınız. Burada oluşan fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekmektedir.

Kalp Tutulmasına hazır mısınız? Belki de aşk hiç bu kadar güzel olmamıştır.

Gönlünüzün efendisi yola çıktı geliyor desem ne dersiniz? Bugüne kadar gelmeyen efendi nerden geliyor acaba diyenleri ayrıca duyar gibiyim J

Çünkü bu tutulma etkileri ile sizin ilişkilere bakış açınızda önemli bir değişim söz konusu olacak. Sevginin gerçekliğini hissedeceksiniz. Korunmak, korumak veya gerçekten çok sevmek gibi düşünün. Yürekli bir sevginin parçası olmaya hazır olun. Sadece tek tuzağımız var ilişkiler yoluyla itibar kazanmak isteyenler için iki ucu keskin nokta, ya yararlı olacaktır ya da çok zararlı.

Kısaca;

Dünyayı olduğu gibi kabul et.

Geçmişi hiç dert etme.

Kendini hep yeni doğmuş say;

Her yeni gün ne istediğini sana söyleyecektir. Kendi işinden zevk al. Yere bin defa düşsen bile bin bir kez yerden bir avuç toprakla kalk, başına gelen her şeyden ders al. Düştüğün yere değil ayağının kaydığı yere bak, böylece yere düşüş kayıp değil deneyim olarak kazanca dönüşür.

Başkalarının yaptıklarına değer ver ve cömert ol!

En önemlisi hiç kimseden nefret etmeyip Yarını Allah’a bırak…

Yeni başlıyoruz…

İlahi adalet pek yakında…