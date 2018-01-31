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Süper Mavi Kanlı Ay büyüledi..İşte ay tutulmasından dikkat çeken fotoğraflar
Dünya genelinde uzun bir süredir gözlemlenemeyen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması herkesi büyüledi. NASA'ya göre bir sonraki tutulma 152 yıl sonra gerçekleşecek. İstanbul’da ise "Süper Kanlı Mavi Ay" merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte "Süper Kanlı Mavi Ay" saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. Ay tutulması bir çok bölgeden net bir şekilde görülebildi. İstanbullular kentin birçok yerinden meraklı gözlerle izlenen "Süper Kanlı Mavi Ay", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.
Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan Süper Mavi Kanlı Ay tutulması, 1866 yılından beri ilk kez meydana geliyor. Üç farklı Ay olayının aynı anda yaşanacağı tutulma, bu gece ve takiben sabah saatlerinde dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilecek.
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