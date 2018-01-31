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    Süper Mavi Kanlı Ay büyüledi..İşte ay tutulmasından dikkat çeken fotoğraflar

    Dünya genelinde uzun bir süredir gözlemlenemeyen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması herkesi büyüledi. NASA'ya göre bir sonraki tutulma 152 yıl sonra gerçekleşecek. İstanbul’da ise "Süper Kanlı Mavi Ay" merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte "Süper Kanlı Mavi Ay" saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. Ay tutulması bir çok bölgeden net bir şekilde görülebildi. İstanbullular kentin birçok yerinden meraklı gözlerle izlenen "Süper Kanlı Mavi Ay", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.

    DHA
    31.01.2018 - 19:11 | Son Güncelleme:
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    Süper Mavi Kanlı Ay büyüledi..İşte ay tutulmasından dikkat çeken fotoğraflarNext

    Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan Süper Mavi Kanlı Ay tutulması, 1866 yılından beri ilk kez meydana geliyor. Üç farklı Ay olayının aynı anda yaşanacağı tutulma, bu gece ve takiben sabah saatlerinde dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilecek.

    İstanbulda Kanlı Ay manzaralarıİstanbul'da Kanlı Ay...Süper Kanlı Mavi Ay tutulması büyük bir keyifle izlendi... İşte Kanlı Ay tutulmasından fotoğraflarSüper Kanlı Mavi Ay tutulması...
    Etiketler: kanlı ay , süper kanlı ay , mavi ay , son dakika
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