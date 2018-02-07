Hafriyat kamyonunun ölümüne neden olduğu Şule İdil Dere davası: 'Kamyondan inen şoför ‘onu görmedim’ diye bağırıyordu'

KADIKÖY Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sırasında, Yoğurtçu Parkı’nda yürürken, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altına kalarak yaşamını yitiren İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3.’ncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle haklarında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan belediye görevlileri suçu kamyon sürücüsü ile Şule İdil’e attı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar hafriyat kamyonu şoförü Mümin Kılıç, İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB’nin kontrol elemanı Ergun Ata, Harita Mühendisi Kamil Celal Yıldırım, İSTAÇ A.Ş. Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, İBB Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, müştekiler Nesrin Aslan ve Berdan Dere ile taraf avukatları katıldı.

“ŞOFÖR, AYAK BİLEKLERİNDEN TUTARAK KAMYONUN ALTINDAN ÇIKARDI”

Kaza sırasında olay yerinde bulunan ve tanık olarak dinlenen Kyndall Shea Mc Dorman, “Yoğurtçu Parkı’nda yürüdüğüm esnada, hafriyat kamyonunun geri geri gelmesiyle birkaç kez, çıkardığı bipleme sesini duydum. Ben bipleme sesini rahat bir şekilde duydum. Ses duyulacak derecede yüksekti. Sesi duyduktan 1-2 saniye sonra bir çığlık sesi duydum. Sesin geldiği yere baktığımda, kamyonun geri geri geldiğini, maktulün bu sırada ayakta olduğunu, kamyon çarpınca yere düştüğünü gördüm. Kamyonun etrafında şoförü yönlendiren herhangi birisi yoktu. Kamyon maktule çarpınca yere düştü. Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek maktulün üzerinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Muhtemelen bir şeye çarptığını fark ettiği için kendisi durmuş olabilir. Ben, şoförün olduğu tarafa geçtim ve biraz ilerlemesini istedim. Çünkü ön tekerlekler maktulün üzerinde kalmıştı. Şoför biraz ilerledi ve maktul tekerleğin altından kurtuldu. Sonra şoför fırladı ve anladığım kadarıyla, telaşlı bir şekilde, ‘onu görmedim’ şeklinde bağırıyordu. Sonrasında şoför, maktulü ayak bileklerinden tutarak kamyonun altından aldı. Ben 112’yi aradım. Çalışma sahasında benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir güvenlik ve uyarı tedbiri yoktu. Maktulün baş tarafı kamyonun iç tarafında, bacakları ise dış tarafındaydı“ dedi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Murat Özveri, “eylem, sanık açısından, ‘olası kastla kasten öldürme’ suçu kapsamında kalmaktadır. Diğer sanıklar bakımından da, ‘ihmal suretiyle kasten öldürme’ suçu kapsamında kalma ihtimali vardır. Bu suçun unsurları gerçekleşmiştir. Görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ediyoruz” dedi.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜ SUÇLADILAR

Sanıklardan İBB Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ ise, “Şoför arkadaş esasında kendisine verilen görevi gereği gibi yapmamıştır. O alanda geri geri manevra yapmaması gerekir. Çalışma alanına girmeden önce manevracının talimatıyla düz olarak yola girmesi gerekir” dedi.

Sanıklar Zafer Karasaçlı ve Teyfur Bingöl’ün avukatı Rıza Saka da, “Kamyon şoförü gerekli ekipmanları ile bunlarla geri vites sinyal sesi, aydınlatma kullanılarak yolunda giderken, kanaatimizce merhumenin de kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir. Kazanın oluşunda, elinde cep telefonu ve kulağında kulaklık olan merhumenin de kusurlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sanıklara isnat edilen suçun, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçu kapsamında kaldığı ve delillerin bu yönde takdir edildiğini belirten mahkeme hakimi, müşteki avukatlarının görevsizlik talebini reddederken, eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Nisan 2018 tarihine erteledi.