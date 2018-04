Pazarlamanın yükselen değeri 'içerik' Boğaziçi Üniversitesi'nde konuşuluyor

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker öncülüğünde, pazarlamada içeriğin gücüne odaklandığı bir zirveye imza atıyor. Türkiye İş Bankası platin sponsorluğunda “Rise of Content” teması ile gerçekleştirilecek Content Marketing Summit (CMS), 12 Nisan 2018 Perşembe günü, Albert Long Hall’de iş dünyası profesyonelleriyle sektörün ileri gelenlerini bir araya getiriyor.

Zirvede, fark yaratan pazarlama uygulamaları, tüketiciye dokunan paylaşımlar, influencer marka iş birlikleri ile kanalları bir bütün olarak yönetmenin önemi konuşulacak. Ayrıca data ile içerik üretiminin ve hedeflenen kitleye doğru mesajlar ile ulaşım yollarının en iyi örnekleriyle anlatılacağı CMS ‘18 ’de içerik pazarlamasını bir sonraki seviyeye taşımak için en yeni taktik, yöntem ve teknolojilerden de bahsedilecek.

Dünyaca ünlü konuşmacılar yer alacak

Sektöre yepyeni bir soluk getirecek CMS ‘18 ’de, Digital Branding Institute kurucusu, aynı zamanda University of Southern California dijital marka müdürü ve Digital DeLane’in baş danışmanı ve strateji uzmanı Juntae DeLane ve dünyaca ünlü markalara verdiği danışmanlıklarla adından söz ettiren, Wall Street Journal çok satan kitabıyla aynı adı taşıyan ‘Non-Obvious Company" kurucusu Rohit Bhargava konuk edilecek.

İçeriğin bağlamları aranıyor



Content’in farklı bir bakış açısıyla ele alınacağı “If Content is King, Where is the Queen?” panelinde, Bill Gates’in 22 yıl önce dile getirdiği “içerik kraldır” söyleminden yola çıkılarak kraliçe kabul edilen “context” yani “bağlam” masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Ogilvy & Mather İstanbul Ülke Başkanı Emine Çubukçu’nun üstleneceği panelin konuşmacıları Ford Otosan Kurumsal İlişkiler Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz, BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay ve Avon Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Hande Orhan Türkiye’deki global markaların “context”i nasıl okuduğunu değerlendirilecekler.

Content X



Prof. Dr. Ayşegül Toker’in “Content X” adını verdiği sunumda, “Tüketebileceğimizden çok fazla içerik olması hayatımızı ve pazarlamayı nasıl etkileyecek”, “Teknoloji içeriği nasıl etkiledi”, “ Yapı, bağlam, ve içerik üçlemesi ayrışınca neler değişti”, “Mobil ve sosyal ağlarla değişen kurallar neler” gibi sorulara cevap aranacak.

Aynı zamanda Facebook Marka Direktörü Özge Gilan ve Estee Lauder Companies’den Ahmet Ramiz’in yer aldığı değerli konuk ve konuşmacıları ile, içerik pazarlaması alanında ülkemizde ilk kez konuşulacak konularla sektöre değer katmaya hazırlanıyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.riseofcontent.com/