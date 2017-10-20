Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İş arayan hemşireye ahlaksız teklif

    İş arayan hemşireye ahlaksız teklif

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Ankara'da G.K. isimli iş arayan hemşire, başvurduğu iş ilanında aldığı teklifle hayatının şokunu yaşadı. Karşısındaki adam kadına; 'kız peşinde koşmayı sevmediğini inançlı bir ailede yetiştiğini bu yüzden alkol ve sigara bile kullanmadığını' söyleyip 2 bin 500 TL karşılığında haftada 2 gün görüşme teklifinde bulundu.

    29 Nisan'da KHK ile ihraç edilen 5 yıllık hemşire kadın G.K., haftada 2 gün 'Ankara'da hemşire aranıyor' ilanına başvurmak istedi. Posta'dan Gizem Yetil'in haberine göre yarım saat sonra başka bir numaradan mesaj geldi. Haftada 2 gün olduğunu görünce nöbet sistemi olduğunu düşünerek sitede ilanın altında yazan numarayı aradı ancak telefonu açan olmadı.  Yaklaşık yarım saat sonra başka bir numaradan WhatsApp üzerinden genç kadınla iletişime geçildi.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Karşısındaki adam kadına; 'kız peşinde koşmayı sevmediğini inançlı bir ailede yetiştiğini bu yüzden alkol ve sigara bile kullanmadığını' söyleyip 2 bin 500 TL karşılığında haftada 2 gün görüşme teklifinde bulundu. Aldığı teklif karşısında şoke olan G.K., bu iğrenç teklifi sosyal medya hesabından paylaştı.

    İŞTE O YAZIŞMA:

    İş arayan hemşireye ahlaksız teklif

    Etiketler: ahlaksız teklif
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri