İnterneti yavaş olanlara Google'dan müjde!

Son bir kaç ay içinde bir çok büyük teknoloji markası, popüler uygulamalarının gelişmekte olan piyasalar için alternatif sürümlerini geliştirdiler. Twitter Lite, Facebook ve Messenger Lite ve Microsoft'un Skype Lite uygulamaları bu kategorinin en popüler örnekleri. Bu uygulamalar, bağlantı kalitesinin düşük olduğu, insanların yüksek düzey telefonla bütçesinin yetmediği gelişmekte olan ülkeler için, veri tasarrufu sağlayabilen ve düşük sistem gereksinimine sahip olmaları için geliştiriliyor.





Şimdi, Google da bu piyasaya katılmak için "Search Lite" adlı bir uygulama geliştiriyor. Android Police'in raporuna göre uygulama şu an Endonezya'da test edilmeye başlandı. Uygulama kendi içerisinde "deneysel" etiketini taşıyor, yani henüz genel kullanım için hazır değil.

Diğer "lite" uygulamalar gibi, Search Lite de yavai bağlantılar için optimize edilmiş; yani daha standart uygulamalara göre daha az veri kullanıyor, ayrıca bağlantı olmasa bile bazı fonksiyonlarını koruyor. Kullanıcılar isterlerse sadece az veri kullanan web sitelerinin arama sonuçlarında çıkmasını da sağlayabiliyor. Diller arası geçiş yapmak da ekranı sağ ve sola sürüklemek kadar kolay.

Şimdilik uygulamanın ne zaman genel kullanıma sunulacağı ile ilgili resmi bir açıklama yok, ancak yayınlandığında tüm dünya'da erişime açılacaktır.



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