İnovasyon deneyimlerini Anadolu’daki üniversitelere taşıyor

2013 yılında TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında destek alarak kurulan ilk 10 Teknoloji Transfer Ofisi’nden biri olan Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO) “teknoloji ve inovasyonun” Anadolu’ya açılan kapısı oldu. İlk nesil Teknoloji Transfer Ofisi olarak edindiği deneyim ve bilgi birikimini Anadolu’daki üniversiteler ile paylaşan ÖzÜ TTO, bugüne kadar 6 üniversiteye TTO rehberliği ve mentorluk verirken, 20’yi aşkın üniversite ile temasta bulunuyor.



ÖzÜ TTO Kurucu Direktörü Nilay Papila, ÖzÜ TTO’nun misyonunun inovasyonu teşvik etmek, araştırma projelerini artırmak; ÖzÜ’de yaratılan teknolojilerin ve fikri mülkiyetin etkin yönetimi ve transferi yoluyla ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak olduğunu söyledi.



Temel amaçlarının ÖzÜ’de gerçekleştirilen üst düzey araştırmaların sonuçlarının üniversite dışına da başarıyla transfer edilmesini sağlamak; bu sayede de ulusal ekonomik gelişmeye itici güç oluşturmak ve topluma yararlı olmak olduğunun altını çizen Papila “ÖzÜ TTO, ÖzÜ bünyesinde gerçekleştirilen tüm hibe ve kontratlı araştırma projelerinin sözleşme öncesi bütün işlemlerinden/süreçlerinden sorumludur. Bunlara ek olarak ÖzÜ’nün fikri mülkiyet (FM) varlıklarının yönetilmesi de TTO’nun sorumlulukları arasındadır. Bu faaliyetler aracılığı ile ÖzÜ TTO araştırma çıktılarının toplum yararına transfer edilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda Üniversite’nin inovasyon sürecini de yönetiyor” dedi.



Nilay Papila, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda 2013 yılında TÜBİTAK 1513 programı çağrısı kapsamında Gaziantep Üniversitesi’ne 2014 yılında ise Sakarya Üniversitesine mentorluk yaparak TÜBİTAK’tan TTO desteği almalarını sağlamıştır. ÖzÜ mentorluğu ile kurulan bu TTO’larla proje hazırlığında başlayan işbirliği, ÖzÜ TTO tarafından TTO faaliyetlerine ve personeline yönelik oluşturulan “TTO Akademi” eğitimlerinin verilmesi ile süreklilik kazanmıştır. 2015 yılında ise TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması çağrısı kapsamında ÖzÜ TTO’nun mentorluk yaptığı üç üniversite (Atatürk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi) başarılı olarak destek almaya hak kazanmıştır. Böylece ÖzÜ TTO, teknoloji ve inovasyon alanındaki deneyimlerini Anadolu üniversiteleri ile paylaşmaktadır.”