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    Haberler >Eğitim>İlköğretim haftalık ders çizelgesi değişti... 8’lere hukuk ve adalet dersi geldi

    İlköğretim haftalık ders çizelgesi değişti... 8’lere hukuk ve adalet dersi geldi

    Hürriyet Eğitim
    01.11.2017 - 15:51 | Son Güncelleme:

    MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde yaptığı değişikliğe göre ortaokulda seçmeli dersler arasında bulunan ‘Hukuk ve Adalet’ dersi 6 ve 7’nci sınıflarla birlikte 8’lerde de okutulacak. Ayrıca ortaokulda seçmeli dersler arasındaki ‘Kent Kültürü’nün adı da  ‘Şehrimiz ...’ olarak değiştirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu; şubatta 2017-2018 eğitim yılı için kabul edilen ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde paydaşlardan gelen öneriler üzerine değişiklik yaptı. Buna göre, seçmeli dersler arasında yer alan ‘Hukuk ve Adalet’ dersi 6 ve 7’nci sınıflarla birlikte 8’lerde de haftada 2 saat okutulabilecek. Ayrıca ortaokul tüm düzeylerde 2 saatlik seçmeli ders olan ‘Kent Kültürü’ dersinin adı ‘Şehrimiz ...’ olarak değiştirildi. Diğer ders saatleriyle adlarında ise bir değişiklik yapılmadı.  

     

     

     

     

     

    Etiketler: ders çizelgesi
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