İlköğretim haftalık ders çizelgesi değişti... 8’lere hukuk ve adalet dersi geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu; şubatta 2017-2018 eğitim yılı için kabul edilen ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde paydaşlardan gelen öneriler üzerine değişiklik yaptı. Buna göre, seçmeli dersler arasında yer alan ‘Hukuk ve Adalet’ dersi 6 ve 7’nci sınıflarla birlikte 8’lerde de haftada 2 saat okutulabilecek. Ayrıca ortaokul tüm düzeylerde 2 saatlik seçmeli ders olan ‘Kent Kültürü’ dersinin adı ‘Şehrimiz ...’ olarak değiştirildi. Diğer ders saatleriyle adlarında ise bir değişiklik yapılmadı.