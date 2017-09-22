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    Hürriyet >Gündem>İçinde yok yok! Fare zehiri bile çıktı

    İçinde yok yok! Fare zehiri bile çıktı

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 08:51 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 09:08

    Sağlık Bakanlığı’nca ciddi rahatsızlıklara sebep olması ve bağımlılık riski nedeniyle 2008’de yasaklanan elektronik sigara, ağır metaller, fare zehiri ve kanserojen maddeler içeriyor. Türkiye’deki e-sigara kullanıcısının 300 bini aştığı belirtiliyor

    Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Erbek, elektronik sigara kullanımı üzerine uzun süredir araştırma yaptıklarını belirterek, yasak olmasına rağmen Türkiye’de en az 300 bin kişinin e-sigara kullandığını söyledi. Erbek, bu sayının giderek arttığını ifade edip dünyada sigara kullananların yüzde 2-3’ünün elektronik sigara kullandığını kaydetti.

    ‘AĞIR METALLER VAR’

    Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre E-sigarada kullanılan likitlerde bulunan etkin maddelerin Türkiye’ye bitki ilacı olarak girdiğini dile getiren Erbek, “Bu ürünler Türkiye’ye ilk geldiğinde Tarım Bakanlığı inceledi. Ürünlerde böcek ilacındaki maddeler olduğu saptandı.

    2008’de Sağlık Bakanlığı bunların zehirli olduğu onaylayıp yasak getirdi. Bağımlılık yapma riski olduğunu belirledi. E-sigaranın içinde tarım ilaçlarında kullanılan maddeler, fare zehiri bile var. Ayrıca nikel ve kurşun gibi ağır metaller içeriyor” dedi.

    Erbek, şöyle devam etti: “Elektronik sigaraların içinde kanser gelişimini tetikleyen madde var. Farelerde yapılan deneylerde akciğer harabiyeti yaptığı ortaya çıktı. Bu ürün sigara bıraktırıcı olarak tanıtılıyor. Araştırmaların yüzde 90’ında böyle bir etkisi olmadığı tespit edildi. E-sigara ile vücuda giren ağır metaller, kişinin bünyesine göre değişik evrelerde kansere yol açıyor.”

    ‘AĞIZDA YARA YAPIYOR’

    Türkiye’de 50 binden fazla kişinin e-sigarayla ilgili forum sitelerinde şikâyetlerini yazdığını da anlatan Erbek, “Ağızda yara, diş eti kanaması, bulantı, öksürük, balgam, hırıltı gibi şikâyetleri forumlarda okuyoruz” diye konuştu.

    Doç. Dr. Erbek, e-sigaranın ilk kez 1963 yılında kullanıldığını, Türkiye’ye ise 2004 yılında geldiğini ve 2008’de yasaklandığını vurguladı. (Habertürk)

    Etiketler: e-sigara , fare zehiri , sağlık bakanlığı
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