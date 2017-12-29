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    Hürriyet her şeyi değiştirecek haritayı açıklamıştı... Bakanlar şu an inceliyor

    GİZEM KARAKIŞ/ANKARA
    29.12.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

    İlk olarak Hürriyet Gazetesi'nin duyurduğu yeni Deprem haritası, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından AFAD'da 13 bakanın katılımıyla düzenlenen toplantıda değerlendiriliyor. 21 yıl aradan sonra değişen deprem haritası Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

    Türkiye'nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. Hürriyet’in ulaştığı yeni harita ile derecenin yerini, uzun yıllardır Amerika ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren haritada, İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı. Haritanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye genelinde inşaatlar buna göre yapılacak.

    Hürriyet her şeyi değiştirecek haritayı açıklamıştı... Bakanlar şu an inceliyor
    Yenilenen deprem haritası

    DERECE İLE RİSK ÖLÇME KALKIYOR

    Türkiye afet riski haritası 1996 yılından beri ilk kez güncellendi. Haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması planlanıyor. Haritayı hazırlayan 20 kişilik ekibin koordinatörlüğünü yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri Hürriyet’e şöyle anlattı:
    “Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.

    Hürriyet her şeyi değiştirecek haritayı açıklamıştı... Bakanlar şu an inceliyor

    İNŞAATLAR BUNA GÖRE YAPILACAK

    Projeyi ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlandı. Bu harita ile derece uygulaması kalktı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. Harita yeni hazırlanan deprem yönetmeliğinde kullanılacak bir unsur haline geldi. Bir önceki haritada bölge esası varken şu an ivmelerin aktif fay kaynaklarından uzaklaştıkça azalacağını dikkat alan bir harita oldu. ABD ve Avrupa’nın yeni deprem tehlikesi haritası bu yöntemi kullanıyor.”

    Türkiye’nin deprem haritası yenilendiTürkiye’nin deprem haritası yenilendi

    İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASI 1. DERECEYE GİRMEZ

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, haritanın eski haritaya göre çok daha iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi :
    “Yüzde 80 uyum var. İstanbul daha da artmış. Fakat, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna kıtılmıyorum. Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Gemliğin dağları, Yalova ve Gemlik arası 1. bölge gösterilmiş, Artvin’in bir bölümü çekinceli alan gösterilmiş bunlara katılmıyorum. Özellikle Artvin bizim deprem açısından güvenli gördüğümüz yerlerden biridir.

    Hürriyet her şeyi değiştirecek haritayı açıklamıştı... Bakanlar şu an inceliyor

    AVRUPA YAKASINDA RİSK ARTIŞI

    Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur. Yeni haritada tamamında kararma görüyoruz. Marmaris’in de yerleşime uygun yerleri vardır. Menteşe yarım adasında tamamının riskli bölge olarak karatılması doğru değil. 2. dereceden 1. dereceye çıkarılmış.”

    Etiketler: fay hattı
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