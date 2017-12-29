Hürriyet her şeyi değiştirecek haritayı açıklamıştı... Bakanlar şu an inceliyor

Türkiye'nin deprem haritası 21 yılın ardından güncellendi. Hürriyet’in ulaştığı yeni harita ile derecenin yerini, uzun yıllardır Amerika ve Avrupa’da uygulanan ivme yöntemi aldı. Deprem tehlikesini mahalle mahalle gösteren haritada, İstanbul’un Avrupa yakasında artış dikkat çekti. Van ve Erzincan’da riskin sınırlı gösterilmesi şimdiden tartışma yarattı. Ankara’da ise risk ciddi oranda azaldı. Haritanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye genelinde inşaatlar buna göre yapılacak.



Yenilenen deprem haritası



DERECE İLE RİSK ÖLÇME KALKIYOR



Türkiye afet riski haritası 1996 yılından beri ilk kez güncellendi. Haritanın pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na sunulması planlanıyor. Haritayı hazırlayan 20 kişilik ekibin koordinatörlüğünü yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar, yenilikleri Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Bir önceki haritada temel işlemler aynı deprem tehlikesini bölgelere bölüyordu. Yeni çalışma fay hatlarından sismik kaynaklara yaklaştıkça deprem tehlikesinin arttığını, uzaklaştıkça azaldığının kabulüdür. Şu anki harita kontür haritası olarak veriliyor.

İNŞAATLAR BUNA GÖRE YAPILACAK



Projeyi ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversitesi, Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, ve AFAD yetkililerinin çalışmalarıyla hazırlandı. Bu harita ile derece uygulaması kalktı. Mühendisler bu haritaya göre deprem yükünü hesaplayarak inşaat yapacaklar. Harita yeni hazırlanan deprem yönetmeliğinde kullanılacak bir unsur haline geldi. Bir önceki haritada bölge esası varken şu an ivmelerin aktif fay kaynaklarından uzaklaştıkça azalacağını dikkat alan bir harita oldu. ABD ve Avrupa’nın yeni deprem tehlikesi haritası bu yöntemi kullanıyor.”

İSTANBUL’UN ANADOLU YAKASI 1. DERECEYE GİRMEZ



Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, haritanın eski haritaya göre çok daha iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi :

“Yüzde 80 uyum var. İstanbul daha da artmış. Fakat, Antalya ve Kaş bölgesi riskli bölge olarak görünüyor buna kıtılmıyorum. Van, Erzurum, Elazığ ve Tunceli’nin 2.dereceden 1.dereceye alınmalı. Gemliğin dağları, Yalova ve Gemlik arası 1. bölge gösterilmiş, Artvin’in bir bölümü çekinceli alan gösterilmiş bunlara katılmıyorum. Özellikle Artvin bizim deprem açısından güvenli gördüğümüz yerlerden biridir.

AVRUPA YAKASINDA RİSK ARTIŞI



Kocaeli yarımadası 1. derece ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakası 1. dereceye girmez. İstanbul Avrupa yakası da 2. dereceden 1. dereceye girmiş. İzmir’in Çeşme yarım adası 1. derece gösterilmiş, oysa burası da 1. derece değil. Bodrum riskli alandı ama Bodrum’un bazı kısımları yerleşim için uygundur. Yeni haritada tamamında kararma görüyoruz. Marmaris’in de yerleşime uygun yerleri vardır. Menteşe yarım adasında tamamının riskli bölge olarak karatılması doğru değil. 2. dereceden 1. dereceye çıkarılmış.”