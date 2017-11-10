Hesap hareketlerini herkes görecek

TÜRKİYE ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler Kasım 2011’de, OECD’nin ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme 20 Mayıs 2017’de resmi gazetede yayımlanarak Türkiye’de yürürlüğe girdi. Sözleşmeye göre Türkiye’deki bankalar 1 Ocak 2018’den itibaren müşterilerinin bilgilerini, vatandaşı oldukları veya ikamet ettikleri ülkelerin ilgili vergi daireleriyle paylaşacak. Aynı şekilde diğer ülkeler de Türkiye’ye Türk vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılarla ilgili bilgileri aktaracak.

OTOMATİK GİDECEK

Avukat Cem Alışık, bu sözleşmenin, vergi kaçırılmasını engellemek ve ülkelerin vergi konularında işbirliğini kolaylaştırmak için imzalandığını söyledi ve şu uyarıda bulundu:

“Sözleşme, ülkelerin, kara para ve vergi kaçırmayla mücadele amacıyla yapıldı. Anlaşma, taraf ülkelerde yerleşik kişi veya kurumların banka hesapları dahil yurt dışı finans kuruluşlarındaki varlıklarının ikamet ettikleri ülkelerin vergi idarelerine otomatik olarak bildirilmesini içeriyor. Buna göre Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerle Türk vatandaşlarının Türkiye’deki banka hesap hareketleri ve bu kişilere ait şirketlerin ticari faaliyetleri, yaşadıkları veya vatandaşı oldukları ülkelere bildirilecek. Ülkeler talep etmese de sözleşme otomatik bilgi transferi emrediyor. Bankalardaki her işlem ilgili ülkelere bildirilecek.”

YILDA BİR KEZ YAPILACAK

“Türkiye’de yerleşik kişi ve kurumların yurt dışındaki finans kuruluşlarında yer alan varlıklarının ilgili ülke tarafından yeni yıldan itibaren Türkiye’nin talebi olmadan paylaşılacak. Bildirimler her yıl bir kez yapılacak. Ancak bankalar henüz bu bildirimi nasıl yapacaklarını kararlaştıramadı. Birçok banka bildirimin nasıl olacağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bildirimlerde faiz, kar payı, kira, borsada yapılan işlemler, emlak alım ve satımında elde edilen gelirleri kapsayacak.”

10 YIL GERİYE DÖNÜK

Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşı ve Türk kökenlilerin, Türkiye’de elde ettikleri gelirlerini bildirmedikleri taktirde mercek altına alınabileceğini belirten avukat Cem Alışık, şöyle dedi:

“Türkiye’de kira, emekli maaşı veya farklı bir geliri ile ticari faaliyeti bulunanlar bunu vatandaşı oldukları yada ikamet ettikleri ülkelere beyan etmezlerse suçlu duruma düşecek. Çünkü sözleşme gereği bu bilgiler ilgili ülkenin vergi kurumlarına iletilecek. Gelirini beyan etmeyen çalışanlar veya işletme sahipleri vergi suçu işlemiş olacaklar. Bu durumdaki kişilerin tespiti durumunda geriye dönük beş yıllık gelirleri incelenecek. Kendisini ihbar edenler ise suçlu kabul edilmeyecek. Onların ise geriye dönük 10 yıllık gelirleri incelenecek. Yapılacak incelemeden sonra varsa sadece vergisi talep edilecek. Ancak gelirleri olduğu halde devletten sosyal yardım talep edenler ise vergi suçunun yanında bir de dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek.”