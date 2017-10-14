Hazırlıkta başarısız olanlara bir şans daha

ÖSYM, 'Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Başvuru Kılavuzu'nu yayınladı. Kılavuzda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmeleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) (ÖSYS kapsamında özel yetenek programlarına yerleşenler dahil), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ya da Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayıp ilişiği kesilen öğrencilerin, başvurmaları halinde başka bir üniversitede veya kayıtlarının bulunduğu üniversitede, Türkçe öğretim yapılan programların birinci sınıflarına yerleştirilme işlemleri merkezimizce yapılacak.

Başvurular, 16-19 Ekim tarihleri arasında olacak. Ücret ödeme işlemi ve tercih bildirimi, 20 Ekim’de saat 23.59’da sona erecek. Kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Adaylar, başvuru formunu ilgili kılavuzda anlatıldığı şekilde doldurup başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine onaylatacak. Yerleştirme işlemine başvurmak isteyen adayların başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.”