Hac yolcularına hangi malzemeler verilecek?

Hac yolcularına verilecek olan malzemeler belli oldu. İşte hacca gidecek olan hacı adaylarının yanlarına alacakları malzemeler;
• Kur’an-ı Kerim
• Haccı Anlamak
• Kutsal İklimde Dua
• Hac Yolcusu Rehberi
• Tavaf ve Sa’y Duaları
• Haccı Yaşamak (CD)
Malzemeler
• Elbiselik kumaş • Bir adet orta boy tekerlekli seyahat çantası
• Bir adet el çantası • Bir adet terlik çantası
• Hac Kimlik Kartı ve Askısı
• Beş adet koruyucu hijyenik maske • Taş kesesi
• Ayrıca her hac yolcumuza 5 litre zemzem verilecektir.
2018 hac kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Hac ücretleri ne kadar oldu?