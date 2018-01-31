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    Hac yolcularına hangi malzemeler verilecek?

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 20:44 | Son Güncelleme:

    Hac yolcularına hangi malzemelerin verileceği her sene merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 2018 yılı hac yolcuları için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı broşürle beraber, yolculara hangi malzemelerin verileceği belli oldu. İşte, hac yolcularına verilecek olan malzemeler.

    Hac yolcularına verilecek olan malzemeler belli oldu. İşte hacca gidecek olan hacı adaylarının yanlarına alacakları malzemeler;

    • Kur’an-ı Kerim

    • Haccı Anlamak

    • Kutsal İklimde Dua

    • Hac Yolcusu Rehberi

    • Tavaf ve Sa’y Duaları

    • Haccı Yaşamak (CD)

    Malzemeler

    • Elbiselik kumaş • Bir adet orta boy tekerlekli seyahat çantası

    • Bir adet el çantası • Bir adet terlik çantası

    • Hac Kimlik Kartı ve Askısı

    • Beş adet koruyucu hijyenik maske • Taş kesesi

    • Ayrıca her hac yolcumuza 5 litre zemzem verilecektir.

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    Etiketler: hac , hac malzemeleri , diyanet , son dakika
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