Yusuf Tekin: Türkiye’de 2 milyon 300 bin kişi okuma yazma bilmiyor

Bir dizi temasta bulunmak üzere Van'a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ‘okuma yazma seferberliği’ kapsamında açılan kursların sertifika törenine katıldı. Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, seferberlik kapsamında 487 bin kursiyere ulaştıklarını belirtti.



Hedeflerinin bu yıl sonu itibariyle yüzde 75’lik oranı yakalamak olduğunu ifade eden Tekin, “Okuma yazma seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımız ve eşlerinin talimatları doğrultusunda bu konuda biraz hızlandık. Bu süreçte valilerimiz, kaymakamlarımız, il yöneticilerimiz çok katkı sağladılar. Van’daki oran bir yıldan kısa bir süre içerisinde Türkiye ortalamasını yakalamış durumdadır. Türkiye genelinde ise yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Başlatılan kampanya ile 487 bin kursiyerimize ulaştık. 5’te birlik bir rakamı yakalamış durumdayız. Hedefimiz yıl sonu itibariyle yüzde 75’ine ulaşmak” diye konuştu.

“4 bin çeşit kurs veriyoruz”



Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 4 bin çeşit kurs verdiklerini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak 18 yaşının üzerindeki vatandaşlarımıza yaklaşık 4 bin çeşit kurs veriyoruz. Bunun içerisinde evde bakım hizmetlerinden tutun ev işleri, el işleri, kültür sanat işleri, yöresel sanatlar, sizlere gelir getirecek ve meslek edindirecek 4 bine yakın kurs türümüz var. Gelin buradan ayrılmayın. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla bu kurslarımıza devam edin.”



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise İsrail’in Gazze’deki protestolarda 58 Filistinliyi öldürmesini lanetledi. Vali Zorluoğlu, “Dün Kudüs’te İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği ve ilimizde de büyük bir infiale neden olan vahşeti Van’dan lanetliyorum. Dün şehit olan 58 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralanan 2 bin 700’ün üzerindeki kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



Van’ın çok genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Zorluoğlu, “Nüfusumuzun yüzde 66’sı 30 yaş altındadır. Van’ın ortanca yaşı 21, Türkiye’nin ortanca yaşı 32’dir. Sırf bu rakamlar bile Van’da en öncelikli hizmetimizin eğitim olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Göreve başladığımız günden itibaren birinci sıraya yazdığımız ve her gün üzerinde hassasiyetle çalıştığımız hizmet alanı açık ara ile eğitim olmuştur.



Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşinin himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğinden sonra kendimize 4’üncü bir hedef koyduk. Van’da 6 yaş üstü okuryazarlık oranını Türkiye ortalamasının üzerine çıkaracağız. Hedef kitlenin yüzde 20’sine ulaştık. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığını ve Türkiye’deki teşkilatını tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.



Van’ın okuma yazma oranını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“Gerçekten 3-4 ayda büyük bir adım atıldı. Aslında biz yüzde 20’sine değil, yüzde 40’na ulaştık. Van’da hedef olarak belirlediğimiz 62 bin okuryazar olmayan vatandaşımızın yüzde 40’ına yani 20 bine ulaştık. Yüzde 93’ün biraz üzerinde olan okuryazar oranını geçtiğimiz eylül ayından bu yana yaptığımız çalışmalarla yüzde 95,5’e getirdik. Bu sene yapacağımız yeni bir atakla Van’ın okuma yazma oranını mutlaka Türkiye ortalamasına ve onun üzerine çıkaracağız.”



Yapılan konuşmaların ardından okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.