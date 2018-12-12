Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 AYT ve TYT tarihleri
Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2019 yılına girmeye çok az bir zaman kala, hayal ettikleri üniversiteler için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, hazırlıklarını tam anlamıyla tamamlamak amacıyla, ÖSYM tarafından paylaşılan sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 AYT ve TYT tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağı, yayımlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 AYT ve TYT tarihleri
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.
ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
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