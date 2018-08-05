Türk Hava Yolları kabin memuru alımı yapıyor | THY hostes alımı
Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden kabin memuru (hostes) alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilanın ardından bu alanda bir kariyer hedefleyen vatandaşlar da ilanın detaylarını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İlana başvuru yapabilmek için 1988 ile 1997 doğumlu olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek gibi şartlar gerekiyor. Peki, THY kabin memuru alım ilanına nasıl başvurulur? THY personel alımı için şartlar neler?
Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan THY, hizmet sektörünün gereklilikleri doğrultusunda iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan çalışma arkadaşları arıyor. İşte, THY kabin memuru alımı için merak edilen tüm detaylar...
GENEL KOŞULLAR
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
SAĞLIK VE FİZİKİ KOŞULLAR
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,
Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. THY A.O., SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)
THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,
Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır. Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.
Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi, sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.
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