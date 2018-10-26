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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika: Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika: Tüm illere gönderildi! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere “düğün” genelgesi gönderdi.

Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. 

81 İL VALİSİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu vurgulanan genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi. Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı:

İŞTE ÖNLEMLER

Düğün, nișan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak.

Muhtarlar bölgelerinde havaya ateș açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan “Mutluluğa Kurșun Sıkma Geleceği Karartma” yazılı  afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak.

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek.

GENEL EMİR

Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak,  uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.

Düğünde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtılar
daha fazla video için

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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