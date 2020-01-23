Tiyatro yanıtı: Ben gitmezdim eşim de gitmezdi

Medya temsilcileriyle bir araya gelen Akşener, özetle şunları söyledi:

CHP’DE KARŞILIĞI VAR MI

TİYATRO FOTOĞRAFI (Demirtaş’ın kitabının tiyatro okumasında Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi) Siyasi sonuç olarak bakabilir miyiz, oradaki fotoğrafın CHP’nin kurumsal yapısı içinde bir karşılığı var mıdır bilmiyorum. Benim son bildiğim Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile iletişim kanalı oluşabilmesi için HDP’nin, PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK’nın terör örgütü olduğunu söylemesi. Kılıçdaroğlu’nun beyanatında bir değişiklik olmadığına göre aileler üzerinden konuşmayı da doğru bulmuyorum. (Siz gider miydiniz) Ben siyasi partinin genel başkanıyım. Ben gitmezdim. Eşler davet edilmiş. Eşim davet edilseydi o da gitmezdi.

YÜZDE 64 PARLAMENTER SİSTEM İSTİYOR: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 2017 referandumundan itibaren keşke tutsaydı ama tutmadı. Birisinin kafasına taş düşse Sayın Erdoğan’dan bilindiği bir sistemle karşı karşıyayız. Çözüm, iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem. 150 yıllık parlamenter sistem tecrübesine sahibiz. Parlamenter demokrasinin çağın şartlarına göre düzenlenmesi lazım. Önce sorulmazdı şimdi anket yapan firmalar bunu soruyor. Yüzde 54 ile yüzde 64 arasında bir kesim, parlamenter demokrasiye dönülmesini istiyor.

HEPSİYLE RAKİBİZ

YENİ PARTİLERLE İTTİFAK: Yeni kurulan partilerin Türkiye açısından iyi olacağını söyledim. Seçenek rekabeti de arttırır. Biz her iki partiyle de CHP, AK Parti’yle de rakibiz. Hepimizin bir Türkiye tasavvuru var. Yarının ne göstereceği konusunda bugünden konuşmayı doğru bulmuyorum.

Ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan’ın geçmek isteyeceğini, adım atacağını düşünüyorum. Böyle bir adım atıldığında ittifaklar nasıl olacak bir şey söylemek mümkün değil. Bilgiye dayanmıyor bu tespitim, ama göreceksiniz Erdoğan kendisi parlamenter sisteme dönmek isteyecek. Erdoğan’ın Türkiye’nin bu nefes alma problemini gördüğünü görüyorum.

(AK Parti ile ittifak) Siz ‘zillet, illet, ip’ diye konuşan küçük ortağın dengesini niye bozuyorsunuz böyle bir soruyla... Ben Sayın Erdoğan’ın bugünkü sistemle seçime gittiği vakit seçilemeyeceğini matematiksel olarak biliyorum. Bizim ittifaklar için ön şartımız iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek şartıdır. Seçim kazanmaya yönelik sorun var. Ben bunun Erdoğan’ı sağduyuya getireceğine inanıyorum.”