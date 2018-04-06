Teröristler bunu beklemiyordu! PKK'ya Kandil darbesi

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. TSK'dan daha sonra yapılan açıklamaya göre operasyonun başladığı günden bu yana 89 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.









DÜN CUDİ'DE DE PKK'YA DARBE VURULMUŞTU

Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombaladı. TSK’dan yapılan açıklamada Cudi Dağı’nda devam eden operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.