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    TBMM Başkanlığından Hollanda'ya sert tepki

    TBMM (AA)
    23.02.2018 - 18:52 | Son Güncelleme:

    TBMM Başkanlığınca, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararının kınandığı ve yok sayıldığı bildirdi.

    TBMM Başkanlığı tarafından, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararına ilişkin bir bildiri yayımlandı. 

    Bildiride, "Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz." ifadesi kullanıldı. 

    Tarihi ve hukuki mesnetlerden yoksun, tek taraflı ve asılsız iddiaları esas alan bu kararın, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından kara bir leke olduğu belirtildi. 

    Hollanda Temsilciler Meclisinin bu kararıyla kendini uluslararası mahkemelerin yerine koyduğu, gerçekleri yok sayıp aslı olmayan bir tarih yazmaya kalktığı vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi: 

    "Avrupa'nın merkezinde Srebrenitsa’da gözleri önünde yaşanan soykırıma göz yuman bir ülkenin, aramızdaki dostane ilişkilerle ve kendi hükümetlerinin beyanları ile çelişen bu kararının bölge ve dünya barışına hiçbir katkısı olmayacaktır. Tarihinde gittiği her yere medeniyet ve merhamet götüren ecdadımız, hiçbir zaman zulmün tarafı olmamıştır. 

    Türkiye, binlerce belge ve bilginin bulunduğu arşivlerimizin tarihçiler ve araştırmacılar tarafından incelenebileceğini defalarca dünya kamuoyuna açıklamıştır. Türkiye'nin tutumu tarihi olgulara ve hukuki normlara dayanmaktadır. Asılsız soykırım iddialarını meşrulaştırmayı hedefleyen kararların, açıklamaların, yasaların ve benzeri tasarrufların; gerçeklerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu, tarafımızca asla kabul edilemeyeceğini ve teessüflerimizi dünya kamuoyuna bildiririz." 

    Etiketler: TBMM , Hollanda , 1915 olayları , son dakika , haber
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