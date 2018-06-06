Süleyman Şah evine dönüyor

Ankara ile Washington’un Münbiç anlaşmasına göre PKK’dan temizlenecek kentte TSK 6, Pentagon ise 5 gözlem noktası kuracak. Münbiç'in PKK'dan temizlenmesine dair ABD ile Türkiye arasında varılan mutakabata göre kent genelinde gözlem noktaları kurulacak. Türkiye'nin İdlib'de başarıyla uyguladığı modelin benzeri Münbiç için de geçerli olacak.

Yapılan anlaşmaya göre bölgede 11 gözlem noktasının kurulacağı, bunun 6'sının Türk Silahlı Kuvvetleri, 5'inin ise Pentagon'a ait olacağı öğrenildi. Terör işgaline tamamen son verilecek stratejik kentte asayiş, eğitim, sağlık, yargı gibi birimler yeniden şekillenecek, PKK'nın işgal dönemine ait tüm kalıntıları ortadan kaldırılacak. Edinilen bilgilere göre Münbiç'te Türkmen, Arap ve Türklerden oluşacak yeni bir meclis kurulacak. PKK döneminde yönetimde görev alanların tamamı tasfiye edilecek. İşlemeye başlayan 45 günlük süreçte daha önce PKK'nın tehditleriyle bölgeden ayrılmak zorunda kalan Münbiçlilerin geri dönüşü sağlanacak.

Horoz, Ebu Galgal, Sulayim, Tışrin, Sırrrin ve Karakozak da örgütten arındırıldıktan sonra Süleyman Şah Türbesi yeniden eski yerine taşınacak. Sürecin devreye girmesiyle dün Suriye genelindeki PKK elebaşıları Tışrin’e gelerek ABD’lilerle toplantı yaptı. Örgüt üst düzey isimlerinin büyük moral çöküntüsü içinde olduğu belirtiliyor. (YENİ ŞAFAK)