Son hazırlıklar tamam! Arama yapıldı... İşte ilk kareler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.10.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

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TBMM, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzun dönemli çalışmasına başlıyor. TBMM'de bakanlar kurulu söküldü, salon güvenlik için köpeklerle arandı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapacağı tören öncesi TBMM'ye geldi.

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  • TBMMde yeni yasama yılı başlıyor
  • TBMMde yeni yasama yılı başlıyor
  • TBMMde yeni yasama yılı başlıyor
  • TBMMde yeni yasama yılı başlıyor
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Meclis, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplanacak. Yasama yılının Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla açılması geleneği devam edecek. Yıldırım’ın sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a seslenecek. Cezaevinden tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da bugün Genel Kurul’da yemin etmesi bekleniyor. Yıldırım, tasarruf nedeniyle bu yıl açılış resepsiyonu vermeyecek.

İLK İŞ SURİYE

Partiler yeni dönemde ilk grup toplantılarını yarın gerçekleştirecek. AK Parti ve İYİ Parti’de genel başkanlar milletvekili olmadığından Meclis’teki en yüksek temsilcileri ‘grup başkanları’ olacak. Ancak grup toplantılarında genel başkanlar konuşacak. Genel Kurul’da çarşamba günü ilk iş olarak, Irak ve Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Perşembe günü de BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev gücünde bulunan askerlerin görev süreleri uzatılacak.

ACİL İÇTÜZÜK

Türkiye Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifi de Plan-Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Partiler çalışmaları yeni sisteme uyumlu yürütmek amacıyla acil bir içtüzük değişikliği yapacak. ‘Bakanlar Kurulu, sözlü soru, gensoru’ gibi yeni sistemde olmayan kavramların ayıklandığı, soruşturma ve diğer işlemlerde yeter sayıların yeniden düzenlendiği dar kapsamlı bir teknik içtüzük taslağı hazırlandı. Yıldırım, bu uyum teklifinin beş partinin uzlaşmasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulmasını ve hızla yasalaşmasını hedefliyor. Bu teklifte bakanların Meclis’te temsiline açıklık getirilecek. Bakanların; komisyon ve Genel Kurul sürecinde her teklifin görüşmesine doğrudan mı katılacakları yoksa komisyon başkanlığının gerek görmesi halinde davetle mi gelecekleri konusunda karar verilecek.

TOPLUMSAL GÜNDEM

Anayasa gereği 2019 bütçesinin 17 Ekim akşamına kadar Meclis’e sunulması gerekiyor. Bu yıl ilk kez bütçe doğrudan Cumhurbaşkanlığı’nca Meclis’e gönderilecek. Bütçenin hangi aşamada nasıl görüşüleceği de içtüzük değişikliğiyle açıklık kazanacak. Yeni yasama yılının en önemli gündem maddelerini; MHP’nin tutuklu ve hükümlülere yönelik af teklifi ile diğer muhalefet partilerinin de vaadi olan emeklilikte yaşa takılanların hakları oluşturuyor. Yerel seçime gidilen süreçte bütçe tasarısından sonra bu gündem maddeleriyle ilgili siyasi tavrın netleşmesi bekleniyor. Olası yerel seçim takvimine göre Meclis’in Mart 2019’da tatile girmesi beklendiğinden, bu tarihe kadar bütçe dışında parlamentonun önünde ortalama 3 aylık çalışma dönemi bulunuyor.

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