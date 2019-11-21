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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti.

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  • Dünden bugüne fotoğraflarla Yaşar Büyükanıt
  • Dünden bugüne fotoğraflarla Yaşar Büyükanıt
  • Dünden bugüne fotoğraflarla Yaşar Büyükanıt
  • Dünden bugüne fotoğraflarla Yaşar Büyükanıt
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Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

Son dakika Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

TSK'nın 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940'ta İstanbul'da doğdu.  1961 yılında kara harp okulundan, 1963'te piyade okulundan mezun oldu. Orgeneral Büyükanıt, kurmay subay olarak NATO'nun çeşitli kademelerinde görev aldı. Kuleli komutanlığı ve cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı görevini yürüttü. 

Generalliğe 1988 yılında adım attı. İsminin kamuoyunda tanınması ise tümgeneral rütbesindeyken Genelkurmay Genel Sekreteri görevine getirilmesiyle oldu.

1996 yılında korgeneralliğe ardından da orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay ikinci başkanlığını yürüten Büyükanıt, 2004'te YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi. 

İsminin üzerindeki en önemli tartışmalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na atanacağı süreçte yaşandı.

Adı 2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde umut kitabevinin bombalanması olayına karıştırıldı. Kitabevini bombaladığı iddia edilen iki astsubay ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. Ancak yıllar sonra iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı'na atanmaması için sosyal medyada başlayan kaynağı belirsiz kampanyalar üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tarihte ilk kez YAŞ toplantısı sona ermeden Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını onayladı. 

Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, tartışmaların odağındaydı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde Genelkyurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan bir bildiri tarihe e-muhtıra olarak geçti. Büyükanıt yıllar sonra Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu bildirinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisinin olmadığını, TSK'nın laiklik hassasiyeti olduğunu yansıtan bir bildiri olduğunu savundu. 

Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle sonuçlanan bu süreçteki en kritik görüşmelerden biri 5 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen bu görüşmenin içeriği hiçbir zaman açıklanmadı. 

Orgeneral Büyükanıt, iki yıllık görev süresinin ardından 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.

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