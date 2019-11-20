Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi
25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt (76), dün törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Üsküdar Selimiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt katılamadı. Taziyeleri, “Babamı yormamak için cenazeye getirmedik” diyen kızları Bengü Caymaz, eşi Ercan Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz kabul etti.
DUYGUSAL MESAJ
“Canımız; her şeyimiz çok sevdin çok sevildin. Senin kadar özel bir insan bu dünyaya gelmedi. Hep bizimle kalbimizde olacaksın. Seni asla unutmayacağız. Işıklar içinde uyu. Huzurla uyu” ifadelerinin yer aldığı ilan veren Büyükanıt Ailesi cenazeye çelenk gönderilmemesini, Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını istedi. İsteğe uyuldu ve törene az sayıda çelenk geldi.
ANNEANNEYE VEDA
Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından baş tarafına tülbent konulan tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bengü Caymaz annesinin ardından gözyaşı dökerken tabutuna son kez dokunmak için cenaze aracına koştu. Anneannelerine veda eden Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz da tabuta son kez dokundu. Filiz Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.
ÜÇ ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI UĞURLADI
Filiz Büyükanıt’ın cenaze törenine eski Genelkurmay başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ ile emekli generaller Çevik Bir, Hurşit Tolon, Arslan Güner, Engin Alan, Salih Zeki Çolak, İbrahim Fırtına, Cumhur Asparuk, Edip Başer başta olmak üzere çok sayıda emekli asker ve eşleri katıldı. TSK’yı Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever temsil etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da cenazede hazır bulundu.
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