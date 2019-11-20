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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi

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Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi

25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt (76), dün törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Üsküdar Selimiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bakımda tedavisi süren Yaşar Büyükanıt katılamadı. Taziyeleri, “Babamı yormamak için cenazeye getirmedik” diyen kızları Bengü Caymaz, eşi Ercan Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz kabul etti.

Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi

DUYGUSAL MESAJ

“Canımız; her şeyimiz çok sevdin çok sevildin. Senin kadar özel bir insan bu dünyaya gelmedi. Hep bizimle kalbimizde olacaksın. Seni asla unutmayacağız. Işıklar içinde uyu. Huzurla uyu” ifadelerinin yer aldığı ilan veren Büyükanıt Ailesi cenazeye çelenk gönderilmemesini, Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını istedi. İsteğe uyuldu ve törene az sayıda çelenk geldi.

Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi

ANNEANNEYE VEDA

Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından baş tarafına tülbent konulan tabut omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bengü Caymaz annesinin ardından gözyaşı dökerken tabutuna son kez dokunmak için cenaze aracına koştu. Anneannelerine veda eden Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz da tabuta son kez dokundu. Filiz Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Filiz’ini yolcu etmeye gelemedi

ÜÇ ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI UĞURLADI

Filiz Büyükanıt’ın cenaze törenine eski Genelkurmay başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ ile emekli generaller Çevik Bir, Hurşit Tolon, Arslan Güner, Engin Alan, Salih Zeki Çolak, İbrahim Fırtına, Cumhur Asparuk, Edip Başer başta olmak üzere çok sayıda emekli asker ve eşleri katıldı. TSK’yı Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever temsil etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da cenazede hazır bulundu.

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