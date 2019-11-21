Dünden bugüne fotoğraflarla Yaşar Büyükanıt

Perşembe günleri satışa sunulacak olan ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğu günler öncesinden yayınlandı. Katalogda beyaz eşyadan mutfak gereçlerine pek çok seçenek var. Sınırlı sayıdaki A101 aktüel ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kataloğu inceliyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, yaşanan arbede kameraya da yansıdı.