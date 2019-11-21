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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Yaşar Büyükanıt kimdir? 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın biyografisi

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Yaşar Büyükanıt kimdir? 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın biyografisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 21 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Askerlik kariyeri boyunca pek çok görevde bulunan ve şeref madalyalarına sahip olan Yaşar Büyükanıt, 2008 yılında emekli olarak görevi bırakmıştır. Peki, geçtiğimiz günlerde eşini de kaybeden Yaşar Büyükanıt kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenen Yaşar Büyükanıt, 78 yaşında hayata veda etti. Bir süredir hastanede yoğun bakımda bulunan, hastanede tedavi altında olması dolayısıyla birkaç gün önce vefat eden karısının cenazesine de gidemeyen Yaşar Büyükanıt, 21 Kasım tarihinde hayata gözlerini yumdu. Peki, Yaşar Büyükanıt kimdir? İşte, hayatı hakkında bazı bilgiler

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral BÜYÜKANIT; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Filiz BÜYÜKANIT ile evli olan Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'ın bir çocuğu vardır. İngilizce bilmektedir.

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