Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi...
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Öte yandan Pençe Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
MSB: PENÇE HAREKATINDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.
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