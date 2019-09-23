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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

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Sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Ankara Başkanet Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Devlet Bahçeli, taburcu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede ziyaret ettiği Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisinin evinde devam edeceğini söyledi.

Sabah saatlerinde rahatsızlığının ardından Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Koca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Genel durumu son derece iyi. Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durumu söz konusu değil. Hafif bir ateş yakınması ile gelip, genel tetkikleri yapılıp, herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, bununla ilgili tedavinin başlandığı, bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek evde tedavisi devam edilmiş olacak. Ciddi bir sorunu olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor" dedi.

Bakan Koca, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra Bahçeli, saat 15.39'da Başkent Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte hastaneden çıktı. Partililerin alkışları eşliğinde makam aracına binen Bahçeli'nin dinlenmek için evine geçtiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı telefonla arayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde sabah saatlerinde tedavi altına alınan Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için MHP Grup Başkanvekili Akçay'ı aradı.

Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde Akçay'a, Devlet Bahçeli için geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

DESTİCİ: GEÇMİŞ OLSUN

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Destici mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diler, en kısa zamanda tedavisi tamamlanıp, taburcu olması duamızla, geçmiş olsun dileklerimi iletirim" dedi.

MHPden Bahçelinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Devlet Bahçeli hastanede
Devlet Bahçeli hastanede
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