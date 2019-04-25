Son dakika... Küçükçekmece'deki korkunç olayda flaş gelişme
İstanbul, Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlının da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlının pasaportunun olmadığı 1,5 yıl önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan tarihinde 5 yaşındaki kız çocuğu M.E. cinsel istismarda bulunulduğunun ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan özel bir ekip kurulmuştu.
Olayın ardından harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek tespit ettiği Pakistan uyruklu 19 yaşındaki zanlı M.V.’yi dün akşam evine yaptığı baskında gözaltına aldı. M.V. ile birlikte 2'si Türk 8 kişi daha gözaltına alındı.
1,5 YIL ÖNCE KAÇAK YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRMİŞ
Öte yandan polis, evinde gözaltına alınan zanlının pasaportunun olmadığını 1,5 yıl önce kaçak yollarla Türkiye’ye girdiğini belirledi. Seyyar çanta satıcılığı yaptığı öğrenilen zanlı M.V.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Şüpheli M.V.'nin olay günü giydiği elbiselerinin ise incelemeye alındığı belirtildi.
Öte yandan cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.
Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.
TEŞHİS EDİLDİ
Öte yandan gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.
Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.
Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.
M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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