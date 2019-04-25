Evinin hemen karşısında dehşeti yaşadı... Artık yeter!

MOBESE’DE İNCELEME

İki gün boyunca özel bir odada tedavi edilen M.E., pedegoglar eşliğinde alınan ifadesinde iki kişinin kendisine saldırdığını, bu kişilerden birinin kırmızı kapüşon taktığını söyledi. Polis ifadenin ardından iki şüpheliyi bulmak için harekete geçti. Şüphelilerden birinin küçük kıza istismarda bulunurken diğerinin gözcülük yaptığı iddia edildi. Polis bölgedeki kamera ve MOBESE kayıtlarını saniye saniye incelemeye aldı. Valilik de yaptığı açıklamada ‘tüm emniyet birimlerinin titizlikle ve kesintisiz’ olarak çalıştığını belirtti. Sokaklarda nöbet tutan mahalle sakinleri ise artık çocuklarını dışarıya yalnız çıkarmayacaklarını, kimseye güvenlerinin kalmadığını söyledi. Olayın gündüz yaşanmasının şaşkınlığını da yaşayan mahalleli “Okul çıkış saatiydi. Babalar işte, anneler de çocuklarını okuldan almaya gitmişlerdi” dedi.

‘O SUSAR SEN SUSMA’

Toplumun pek çok kesimi ise yaşanan olayı kınadı. Şule Çet İçin Adalet Komisyonu üyeleri de olayın olduğu mahalleye gelerek “Çocuk susar sen susma” diye slogan attı. Mahalleli kadınlara “Susmayın, sesinizi yükseltin” diyen komisyon üyelerine, mahalleli kadınlar da sloganlar atarak destek verdi. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, “Çocuğa Karşı Cinsel İstismar için Çözüm: Adalet, Koruma ve Rehabilitasyon” başlığıyla change.org’ta imza kampanyası başlattı. Feminist avukatlar olarak aileye destek verdiklerini söyleyen avukat Diren Cevahir Şen ise “Aile yanlış haberlerden rahatsız. Çocuğun sağlık durumu iyi. Hastanede değil. Faile dair yalan yanlış bilgilerin paylaşılması da soruşturmaya zarar veriyor” dedi. İstanbul Kadın Meclisi de hastane önünde açıklama yapıp M.’nin istismara uğradığı mahalleyi ziyaret etti.

‘ELLERİNİZİ ÇEKİN’

Olaya ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Ebru Gündeş “Bu nasıl bir vicdan, insan mı bunlar! 5 yaşındaki bir çocuğa, nasıl nefsin uyanır? Siz süt kokan o meleklerin çaresiz gözlerine bakıp bu iğrençliği yapabiliyorsanız, bizlerinde sizin gibi şeytanlara yapacağımız her şey haktır. Yazıklar olsun” dedi. Gökhan Özoğuz ise “Allah aşkına artık bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsinler. Yeter artık yeter. Çoluğu çocuğu olan devlet ricali ve vatandaşlar Allah aşkına düşünün bir saniye! Bunlara öyle bir şey yapmak lazım ki, bir daha yapmasın!” diye konuştu. Filiz Akın da “Yeter artık! Şu insanlık dışı cani insanların yakalanmasını istiyoruz. Çocuklara uzanan eller kırılsın!” paylaşımını yaptı.

TELEFON KİMİN?

POLİSİN mahalledeki incelemesi sürerken olay yerinin çok yakınında gezen çocuklardan biri yerde cep telefonu bulduğunu söyledi. Telefonu hemen bir poşete koyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Bazı mahalle sakinleri “Bu telefonun sahibi kimse ortaya çıksın. Olayla ilgisi var” derken, bazıları ise “Dün burada polisler saatlerce inceleme yapmıştı” diye konuştu.

AİLE BAKANLIĞI: DESTEK VERİLECEK

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükçekmece’de cinsel istismar olayının yakından takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de bakanlığımızca takip edilecektir” denildi.

CHP DE İNCELEYECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da olayı araştırmak için CHP Grubu olarak komisyon oluşturduklarını söyledi. ANKARA