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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) - AA
25.04.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanı duyurdu: Küçükçekmece'deki olayın faili yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece’deki Kanarya Mahallesi’nde 22 Nisan'da evinin önünde oynayan 5 yaşındaki M.E. cinsel istismara uğramıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını duyurdu. Küçükçekmece'de yakalanan ve gözaltına alınan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin sorusu üzerine Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan
5 yaşındaki çocukla ilgili hem İstanbul Valiliği hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün faili yakalama konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Bakan Soylu, "Zannediyorum bu saatler içerisinde açıklayacaklardır. İlgili fail yakalandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. İstanbul Valiliğimiz bir açıklama yapacaklar. Buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumumun da iyi olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Çocuğun babasıyla telefonda görüştüğünü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Soylu, "İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik hem tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, olayın medeniyete ve toplumsal ahlaka uygun olmadığını, ancak toplumun kınadığı böyle durumlarla karşı karşıya kalınabildiğini, bunlarla ilgili de gerekenin yapıldığını söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Küçükçekmece'de yakalandı. 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

Evinin hemen karşısında dehşeti yaşadı... Artık yeter
Evinin hemen karşısında dehşeti yaşadı... Artık yeter!

 

 

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