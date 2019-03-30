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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Saygıdeğer Kağıthaneli hemşehrilerim… Sizleri en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Kağıthane bugüne kadar hep yanımızda oldu, moral verdi, güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğildik.

İstanbul’un yönetimine talip olup da Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar

Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak benim. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.

Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. PKK terör örgütlerinin mensuplarını biz Cudi’de Gabar’da Kandil’de Tendürek’te vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Milletimin huzurunu kaçıranlara bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

Seçimler nedeniyle ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye’nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit.

İşte bu kardeşiniz 4 buçuk sene daha devletin başında Binali Yıldırım kardeşim de inşallah İstanbul’un başında olacak inanıyorum. Burada da yeni bir adımı atacağız. Sizin karşınıza genç bir Kardeşimiz olan Mevlüt kardeşimizi getirdik. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz.

IMF’ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013’te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD’den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Artık biz O eski Türkiye’ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Bu milletin ekmeğine aşına işine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmeye de o kadar kararlıyız.

Sadece İstanbul’a 255 katrilyon liralık yatırım yaptık. Dile kolay biz bu millete aşığız, biz bu milletin dertlisiyiz. 94’te hatırlayın İstanbul’da Ikarus otobüsleri vardı, o otobüslerin içinde koltuklara oturamazdık. Belediye Başkanı olduktan sonra ilk işimiz İstanbul’a Mercedes otobüsler almak oldu. Niye benim milletime bunlar layık değil mi dedik… El ele omuz omuza verip bunları atlatacağız. Biz bu coğrafyanın farklı zenginliklerine sahip olan bir milletiz. Güzellikleri görüyoruz. Her Şeyimiz ortada nereden nereye geldik. Alt yapı olsun üst yapı olsun… Daha da iyi olacak güzel günler şu anda yaşanarak geliyor.

Şimdi yarın sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Sandığa gitmeyenleri de muhakkak sandığa alıp götüreceğiz. Bu demokratik gücümüzü sandıkta ortaya koyalım. Bugün Kağıthane’den sonra 5 ilçeye daha gideceğim. Son gün vaktimiz az bu zamanı değerlendirmemiz lazım.

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