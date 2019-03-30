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    Erdoğan'dan bir günde 6 miting

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü 8 mitingin ardından bugün de İstanbul Avrupa yakasında 6 ilçede konuşuyor. Erdoğan Kağıthane ile başladığı miting programına Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar ile devam ediyor.

    AA/DHA/İHA
    30.03.2019 - 12:35 | Son Güncelleme:
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    Erdoğandan bir günde 6 mitingNext

    İşte Erdoğan'ın mitinglerinden kareler...

    Etiketler: son dakika , haberler

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