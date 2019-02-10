Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Hiçbir partinin muktedir olamayacağı güç AK Parti'de var. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak.
Mevcut üyelerimizin yakınlarından başlayarak tüm seçmenleri partimize üye olmaya davet etmeliyiz.
İstanbul'da bulunduğum günlerde çalışmaları görmek için her an bir irtibat noktasına gelebilirim.
Tüm sandık kurullarında görevli bulundurma hakkında sadece AK Parti sahiptir.
DEVAMI GELİYOR...
.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle