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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.02.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Hale denetime giden Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin saldırıya uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nun yanında kurulan çadırda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirdi, yaptıkları çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim ne diyorlar; domates, patetes, patlıcan, sivribiber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalsef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı'mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. Ve siz böyle mi yapıyorsunuz? Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. Ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişlerin hale gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak olan bu müfettişleri dövmeye kalktılar. Neden çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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