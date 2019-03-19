Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLAR ÖNCE AÇIP BİR TARİH KİTABI OKUSUN"

Erdoğan, "DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin." dedi.

Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer." diyen Erdoğan, "Türkiye, dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, huzurun, güvenin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMAKTAN GÜÇLÜ DURMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur." ifadelerini kullanarak, "Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur." dedi.

Erdoğan, "Allah göstermesin, Türkiye tökezlerse, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler." şeklinde konuştu.

"Türkiye Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan'dan Afrika'ya kadar kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığınacakları son limanın adıdır." diyen Erdoğan, "Türkiye sendelerse, Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna da sendeler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk ve adalet davası da zayıflar." dedi.

YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Erdoğan, "Yeni Zelanda'da bir alçak cuma namazına giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP Genel Başkanı çıkıyor Müslümanlara kendilerini sorgulama tavsiyesinde bulunuyor. Sen önce kendini sorgula kendini." şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Toprağını şehitlerin gazilerin evliyaların bereketlendirdiği Kocaeli… Büyük yıkımlardan felaketlerden çıkıp kendi yarasını saran dimdik ayakta duran Kocaeli… Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum Kocaeli… Buradan bu aşk meydanından Kocaeli’nin tüm ilçelerini selamlıyorum.

Şu güzelliğe şu ihtişama şu coşkuya bak bugün yine bir başkasın Kocaeli… Sizleri 31 Mart’a hazır görüyorum. Kocaeli bizi hiç yalnız bırakmadı, bizi hiç mahcup etmedi. Kocaeli 10 Haziran’da yine burada bize verdiği sözü en güzel şekilde yerine getirdi. Kocaeli bir kez daha demokrasi dedi ve yüzde 48 ile AK Parti’yi ilimizde birinci yaptınız. Sizler yüzde 60 ile cumhur ittifakını açık ara lider yaptınız. Bize inandınız 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız.

Rekorlar şehri Kocaeli’nden yine 31 Mart’ta da tarihe geçecek bir zafer bekliyorum. Bu sefer sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi bir sonuç bekliyorum. İstanbul’u Konstantinapol’e çevirmekle yanıp tutuşan Bizans artıklarına karşı Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum Şimdi öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek.

Kocaeli 31 Mart’ta kardeşliğine, vatanına, sandığa, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun?

Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır bir toplum için hem ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Emparyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz. Biz 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz.

Bize 'Boğaz'ın batısına geçme' tehditleri savurmaya yeltenen müptezeller, önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin.

Ben şu anda çok duyguluyum. Kocaeli’nin şu ihtişamını görüp de duygulanmamak mümkün değil. Az önce rakamları istedim resmi rakam 120 bin…

Bizi tanımak isteyenler gelsin Çanakkale’yi ziyaret etsin. Bize parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bizi zayıf görenler önce ya istiklal ya ölüm diyen cesareti görsün. Bu ülkeyi birilerinin lütfu değil çarpışa çarpışa kurduk.

Biz sadece kendimiz ve gurbetçilerimiz için değil bütün komşularımız soydaşlarımız için de güçlü olmak zorundayız.

İslam dünyasından kaynaklanan terör şu ifadeye bak… Avusturyalı ırkçı bir senatör… Ha bay Kemal ha bu adam… CHP’ye gönül verenlere söylüyorum; Şu Bay Kemal’in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam olduğuna inandın? Vicdan ister vicdan… Sen YPG’ye bile terör örgütü olarak bakmadıktan sonra sana söylenecek bir şey yok. 31 Mart’ta öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP’nin tabanı da ondan kurtulsun.

Türkiye'nin güçlü olmaktan ve durmaktan başka hiçbir yolu yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka yolu yok. Türkiye tökezlerse dünya üzerindeki milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye’nin güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türkiye kardeşlerimiz dara düştüğünde sığınacağı limandır. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın güvenin huzurun sembolüdür. Türkiye’nin hedef tahtasına konduğu böyle bir dönemde sırf 3-5 fazla oy alabilmek için bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapıyorlar.

Ülkemizin farklı cephede yürüttüğü beka mücadelesini bunlar göremiyorlar. Bu adam Kürt değil ne idüğü belirsiz Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu temeli olmayan adam Kürdistan’ı çok seviyorsa Irak’ın kuzeyin Kürdistan var defol oraya git. Seninle gelecek olan varsa onlar da gitsin. İmralı’daki caniye özgürlük isteyen terör sempatizanları CHP kontenjanlarından listelere giriyor. İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor Bay Kemal sen ne vicdansız adamsın.

DEVAMI GELİYOR...



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