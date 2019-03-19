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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’da önemli mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen Sakarya mitinginde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor" dedi.

 İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Bugün Sakarya'da 45. il mitingimizi yapıyoruz. Bunun yanında İstanbul'da 13. Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptık.

39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız.

Niçin bu kadar çok çalışıyoruz mücadele ediyoruz sadece üç beş belediye başkanlığı almak için bu kadar çalışılır mı?

Eğer öyle olsaydı muhalefetin 171 miting yapması gerekirdi.

Buna rağmen bizim değil yarımız onda birimiz kadar çalışmıyorlar. Göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar.

Bizim böyle çalışmamızı sebebi ülkemizi ve sizleri çok seviyor olmamızdır.

31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz.

Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.

Gezi olayları 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimini yaşadığımızda 2014 yerel seçimlerinin bizim sonumuz olacağını düşünerek ellerini ovuşturuyorlardı.

2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer bir beklentiye girdiler.

15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar.

Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.

 

DEVAMI GELİYOR…

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