Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya’da önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen Sakarya mitinginde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor" dedi.
İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:
Bugün Sakarya'da 45. il mitingimizi yapıyoruz. Bunun yanında İstanbul'da 13. Ankara'da 8 ilçe mitingi yaptık.
39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız.
Niçin bu kadar çok çalışıyoruz mücadele ediyoruz sadece üç beş belediye başkanlığı almak için bu kadar çalışılır mı?
Eğer öyle olsaydı muhalefetin 171 miting yapması gerekirdi.
Buna rağmen bizim değil yarımız onda birimiz kadar çalışmıyorlar. Göstermelik toplantılarla gün öldürüyorlar.
Bizim böyle çalışmamızı sebebi ülkemizi ve sizleri çok seviyor olmamızdır.
31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz.
Türkiye ve Türk milletiyle hesabı olan herkes 31 Mart'ı bekliyor.
Gezi olayları 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimini yaşadığımızda 2014 yerel seçimlerinin bizim sonumuz olacağını düşünerek ellerini ovuşturuyorlardı.
2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer bir beklentiye girdiler.
15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar.
Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak.
DEVAMI GELİYOR…
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