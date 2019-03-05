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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasımpaşa'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda düzenlenen TOKİ 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin yeni sosyal konutun tanıtım töreninde konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ah şu sokakların bir dili olsa da 1994'te hangi şartlar altında seçimi kazandığımızı anlatsa.

1994 yılında göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u ayağa kaldırmakla kalmadık bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

1994'te İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. şimdi 15 milyon. Bu kadar göç alması İstanbul'un doğru mudur değil midir orası da tartışılır.

Türkiye 31 Mart'ta hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek.

Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi seçimleri üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladı, sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık inşa ediyoruz. Diğer tarafta yıllardır yapılmayan taksim camisini inşa ediyoruz.

Tersane İstanbul'u yapıyoruz. orası İstanbul'a bir başka hava getirecek. orası bir marka olacak. Hepimizin iftihar edeceği bir proje.

Haliç tersanesi de bir bilim sanat merkezi oluyor.

Kabataş'ta muhteşem bir liman yapıyoruz. 

TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konutun projesinin müjdesini veriyoruz.

Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır.

Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz.

Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz.

Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum.

Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak.

Bugün burada Emlak Katılım Bankası'nın resmi açılışını da yapıyoruz.

 

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