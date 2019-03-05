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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.03.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sen önce çöplükleri temizle

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sen önce çöplükleri temizle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili "CHP'nin adayı 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün burada sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Eyüpsultan ilçemiz bizim için herhangi bir ilçe değildir. Her şeyden önce Eyüpsultan Hazretleri'nin manevi zırhıyla kuşatılmış İstanbul'un ilelebet bizim kalması, bunun için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu yola canlarını adayan gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

"ÇOK DAHA BÜYÜK BİR REKORA İMZA ATACAĞIZ"

Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız. Büyükşehirde Binali Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan'da Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. Binali Yıldırım kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İDO'da Genel Müdürümdü. Başbakan olduğumda Ulaştırma Bakanı olarak beraberdik. Daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM'nin Başkanı oldu. 

Geçen seçimde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Bu defa ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Buradan Beyoğlu - Kasımpaşa'ya geçeceğiz ve orada bir TOKİ programı yapacağız.

"RAMİ KIŞLASI'NI KÜTÜPHANE YAPIYORUZ"

Kentsel dönüşüm çalışmaları için 245 bin riskli konut ve iş yerini yıkarak İstanbul'u hem depreme hem geleceğe taşıdık. Şimdi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile yeni bir dönem başlatıyoruz. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul - İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarından 475 km'yi bulan bölünmüş yollara kadar ulaşıma çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de üç katlı tünel ve Kanal İstanbul ile metro hatları olmak üzere gündemimizde daha pek çok proje var. 15 km'lik Habipler - Topkapı tramvay hattını, Silahtarağa Tüneli'ni hizmete aldık.

Rami Kışlası'nı biliyorsunuz. İnşallah nasıl Ankara'da Külliyemizde Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni yaptıysak, Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. 6 milyon cilt kitaba sahip olacağız. Orada atölyeler oluşturacağız. Hattatlar yetiştireceğiz. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var, çalıştım orada. İki etabı bitti, şimdi üçüncü etabın ihalesini yapıyoruz. Çeşitli semtlere 9 adet köprü ve kavşak inşa ettik. 

İstanbul Fatih İmam Hatip'i bitirdikten sonra bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı. Bitirdikten sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. 6 dersi Eyüpsultan'da geldim verdim, öylece üniversiteye girme şansı yakaladım. Bir yerde de demek ki diplomasi Eyüp Sultan olan bir Cumhurbaşkanınız var.

"TAPU SORUNUNU BÜYÜK ORANDA ÇÖZDÜK"

Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük oranda çözdük. Biz işimizi biliyoruz, yol haritamız var, talimat verilmiştir. Allah'ın izniyle o da bitecektir. 274 bin metre doğal gaz hattı döşedik. Eskiden bodruma in oradan kömür taşı, odun taşı. Anam ne çileler çekti. 

CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; çarpık yapılaşma. 4Ç. Bak şimdi Beylikdüzü çöplük. İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? O pislikten nasıl temizlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen karşı tarafta Sütlüce Mezbahanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlü Kongre Merkezi.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: SEN ÖNCE ÇÖPLÜKLERİ TEMİZLE

Geçenlerde çıkmış CHP'nin adayı diyor ki, İstanbul'da diyor, AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Ya sen dur bakalım ya, sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Yani orada bir tane ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle. Bu bir... İki, İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun kimi Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bana bir Man Adaları diye bir şey attı, şahsıma ve aileme. Ne oldu? Yargı neticesinde 2.5 milyon kazandım. 2.5 milyonu kazandıktan sonra söylüyorum, yargı onayı verdiği anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğe bu ülkeyi bölemeyecekler. im. Bunların akşam yalan, sabah iftira; yapısı bu. Biz bu yalanları bunların yanına kâr bırakmayacağız.

Bay Kemal kiminle kol kola? Terör örgütleriyle öyle mi? Arkasında kim var? Teröristler var. Kim var? Sözde İyi Parti. Kim var? Saadet. Dörtlü çete sandığa beraber gidiyor. Biz de Cumhur İttifakı ile gidiyoruz.

Ne diyor? Kürdistan... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine defolsunlar, oraya gitsinler. Ve bu ülkeyi bölemeyecekler. Bu yola tevessül edenlere de aynen F-16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz üzerlerinde patlarız.

15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik. Yüzlerce binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Bu işi halledeceğiz. Ne için? Halkımızın huzuru için. Halkımızın huzurunu kimseye yedirmeyeceğiz.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devraldığımda yılmadık, usanmadık, yola devam ettik. İşte hükümete geldik, önce Marmaray dedik. Denizin altından bir tüpgeçit daha yapıyoruz, Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız, CHP'liler bunları da istemiyor. 

"CEVAP YAZMADIĞIM BİR TANE MEKTUP YOK"

Yaklaşık 8 bine yakın mektup aldım cezaevinde. Cevap yazmadığım bir tane mektup yok. Niye? O bağı koparmayacaksın ve koparmadık. Başbakanlığımız döneminde de yüreğimizin bir yarısı hep İstanbul'daydı. Anadolu'ya gittiğimde bazı çocuklar çerçeveletmişler bana o mektubu gösteriyorlardı. Ve Başbakanlık 11 yıl, ardından Cumhurbaşkanlığı sizlerin sayesinde. Her ilçesini, her sokağını bildiğimiz bu şehrin eksiklerinin giderilmesi için bakanlıklarımızla büyük bir mesai yaptık. 

Eksikleri var mı? Elbette var. Ama bu İstanbul 25 yıl önceki İstanbul değil. Milletimiz için bugün çöplerin toplanması... Tabi CHP'li belediyelerin olduğu kimi ilçeler hariç hizmettir. Tertemiz su akması zaten olması gereken bir hadisedir. Doğal gazın yaygınlaşması çok normal bir durumdur. Metro da metrobüs de modern otobüslerde seyahat etmek, hava durumuna bağlı olmaksızın Marmaray ile Avrasya Tüneli'nde karşıdan karşıya geçmek gayet tabii bir hal almıştır."

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